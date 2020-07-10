Как получить больше удовольствия от позы наездницы: ТОП-4 совета

10 июля 2020 21:30 Антонина Старовойт
Как получить больше удовольствия от позы наездницы: ТОП-4 совета
Как получить больше удовольствия от позы наездницы: ТОП-4 совета
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Поза наездницы в сексе - отличный вариант, в котором девушка может самостоятельно контролировать глубину проникновения и степень своего удовольствия.

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Однако, одной только позы наездницы часто бывает недостаточно для получения оргазма. Поэтому паре придется немного ее видоизменить, чтобы достичь наивысшей точки наслаждения. 

Помощь рукой 

В позе наездницы девушка может контролировать не только степень проникновения, но и оказывать себе дополнительную клиторальную стимуляцию. Кроме этого, партнерша также может предложить мужчине помочь ей получить больше удовольствия, положив его руку себе на грудь либо клитор. Этот способ поможет эффективно достичь наслаждения. 

Сменить угол 

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Экспериментируйте с углом проникновения. Иногда прямой угол может создавать болевые ощущения для девушки. А вот если отклониться вперед либо назад, то угол сместится, а ваши ощущения станут менее болезненными. 

Оставайтесь в лифчике 

Такой совет будет актуален для девушек с пышной грудью. Дело в том, что эта поза является достаточно активной, поэтому ваша грудь точно будет подпрыгивать вместе с вами. Часто это доставляет дискомфорт и даже боль. Поэтому лучше заранее договориться с партнером, чтобы вы остались в белье. Можете выбрать нечто откровенное и красивое - так мужчина точно не оторвет от вас глаз. 

Усадите его 

В позе наездницы меняться местами не лучшая идея. Так вы теряете темп и можете упустить запал. А вот слегка менять угол вхождения можно. К примеру, усадите мужчину таким образом, чтобы он оперся о диван. Вы же сядете сверху. Максимально тесный контакт не только сблизит вас, но и еще больше возбудит. 

Напомним, 

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