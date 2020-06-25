Как подготовиться к анальному сексу: главные правила

25 июня 2020 21:30 Антонина Старовойт
Как подготовиться к анальному сексу: главные правила
Как подготовиться к анальному сексу: главные правила
pixabay.com

Далеко не все соглашаются на анальный секс, но вместе с тем те, кто изъявляют желание разнообразить отношения, очень часто забывают о сопутствующих важных моментах.

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Анальный секс - это прежде всего о доверии партнеров друг другу. Именно поэтому важно выполнить три пункта, предшествующих самой интимной близости. 

Поговорите с партнером 

Прежде всего вам необходимо убедиться, что вы оба готовы и согласны на такой вид секса. Для девушек чаще сложнее согласиться на анальный секс ввиду моральных принципов и навешанных клише о том, что анус не для этих целей нам необходим. Обсудите, что вам приятно в сексе в принципе, а что вызывает дискомфорт. 

Полностью расслабьтесь 

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Анальный секс вам может понравиться только в том случае, если вы действительно этого хотите. Иначе удовольствие у вас не будет точно. Обычно волнение и отсутствие наслаждения связаны с недоверием к партнеру, из-за которого вы не можете полностью расслабиться. Для анального секса это во много важнее, чем даже для вагинального. Дело в том, что мышцы ануса менее эластичные, поэтому в сжатом состоянии вы будете испытывать исключительно болевые ощущения. Лучше всего перед сексом принять горячую ванную с пеной и эфирными маслами для полноценного расслабления. 

Не забудьте о контрацепции 

Анальный секс обязывает партнеров использовать презерватив. Однако многие этим пренебрегают, поскольку полагают, что он необходим только для избежания беременности. На самом деле, благодаря анальному сексу можно с легкостью подхватить различные ИППП. Особенно - ВИЧ. Даже при условии, что оба партнера здоровы все равно необходимо использовать презерватив, чтобы не подцепить другого вида инфекцию. Важно: если вы будете заниматься еще и оральным, и вагинальным сексом, используйте разные презервативы для этого. 

Напомним, 

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