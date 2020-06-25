Как подготовиться к анальному сексу: главные правила
Далеко не все соглашаются на анальный секс, но вместе с тем те, кто изъявляют желание разнообразить отношения, очень часто забывают о сопутствующих важных моментах.
Поговорите с партнером
Прежде всего вам необходимо убедиться, что вы оба готовы и согласны на такой вид секса. Для девушек чаще сложнее согласиться на анальный секс ввиду моральных принципов и навешанных клише о том, что анус не для этих целей нам необходим. Обсудите, что вам приятно в сексе в принципе, а что вызывает дискомфорт.
Полностью расслабьтесь
Не забудьте о контрацепции
Анальный секс обязывает партнеров использовать презерватив. Однако многие этим пренебрегают, поскольку полагают, что он необходим только для избежания беременности. На самом деле, благодаря анальному сексу можно с легкостью подхватить различные ИППП. Особенно - ВИЧ. Даже при условии, что оба партнера здоровы все равно необходимо использовать презерватив, чтобы не подцепить другого вида инфекцию. Важно: если вы будете заниматься еще и оральным, и вагинальным сексом, используйте разные презервативы для этого.
Напомним,