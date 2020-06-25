Как подготовиться к анальному сексу: главные правила

Далеко не все соглашаются на анальный секс, но вместе с тем те, кто изъявляют желание разнообразить отношения, очень часто забывают о сопутствующих важных моментах.

Поговорите с партнером

Анальный секс - это прежде всего о доверии партнеров друг другу. Именно поэтому важно выполнить три пункта, предшествующих самой интимной близости.

Прежде всего вам необходимо убедиться, что вы оба готовы и согласны на такой вид секса. Для девушек чаще сложнее согласиться на анальный секс ввиду моральных принципов и навешанных клише о том, что анус не для этих целей нам необходим. Обсудите, что вам приятно в сексе в принципе, а что вызывает дискомфорт.

Полностью расслабьтесь

Не забудьте о контрацепции

Анальный секс вам может понравиться только в том случае, если вы действительно этого хотите. Иначе удовольствие у вас не будет точно. Обычно волнение и отсутствие наслаждения связаны с недоверием к партнеру, из-за которого вы не можете полностью расслабиться. Для анального секса это во много важнее, чем даже для вагинального. Дело в том, что мышцы ануса менее эластичные, поэтому в сжатом состоянии вы будете испытывать исключительно болевые ощущения. Лучше всего перед сексом принять горячую ванную с пеной и эфирными маслами для полноценного расслабления.

Анальный секс обязывает партнеров использовать презерватив. Однако многие этим пренебрегают, поскольку полагают, что он необходим только для избежания беременности. На самом деле, благодаря анальному сексу можно с легкостью подхватить различные ИППП. Особенно - ВИЧ. Даже при условии, что оба партнера здоровы все равно необходимо использовать презерватив, чтобы не подцепить другого вида инфекцию. Важно: если вы будете заниматься еще и оральным, и вагинальным сексом, используйте разные презервативы для этого.

Напомним,