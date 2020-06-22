Ученые рассказали, что происходит с нашим телом во время длительных перерывов в сексе
Секс - удивительный процесс, который заставляет работать и телу, и организм, включая, конечно, мозг. Но что же с ним произойдет, если секс перестанет быть частью нашей жизни?
Проблемы с возбуждением
Чаще всего эта проблема касается мужчин. При длительном отсутствии секса мужчины испытывают проблемы с эрекцией, а также преждевременный оргазм.
Понижение либидо
Занижается самооценка
На женщин длительное отсутствие секса сказывается в виде снижения самооценки и легкой меланхолии. Дело в том, что существует теория, которая утверждает, что сперма влияет на девушку как естественный антидепрессант. А ее отсутствие может привести к плохому настроению.
Риск развития рака простаты
Для мужчин опять же отсутствие регулярного секса чревато еще и подобным риском заболевания. Последние исследования показали, что длительный перерыв повышает шанс заработать рак простаты.
Гормональный сбой
Для девушек тоже не все так радужно. Женское тело накапливает мужские гормоны, а это приводит к серьезным проблемам с кожей. Помимо этого, у девушки могут появиться преждевременные морщины.
Напомним,