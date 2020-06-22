Ученые рассказали, что происходит с нашим телом во время длительных перерывов в сексе

22 июня 2020 21:30 Антонина Старовойт
Ученые рассказали, что происходит с нашим телом во время длительных перерывов в сексе
Ученые рассказали, что происходит с нашим телом во время длительных перерывов в сексе
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Секс - удивительный процесс, который заставляет работать и телу, и организм, включая, конечно, мозг. Но что же с ним произойдет, если секс перестанет быть частью нашей жизни?

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Ученые недавно вывели целый список изменений, которым подвергается наше тело при отсутствии регулярного сексуального акта. Предлагаем рассмотреть его детальнее. 

Проблемы с возбуждением 

Чаще всего эта проблема касается мужчин. При длительном отсутствии секса мужчины испытывают проблемы с эрекцией, а также преждевременный оргазм. 

Понижение либидо

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Британский ученый уверен, что длительное половое воздержание может уменьшать и сексуальное желание в принципе. Однако он не отмечает это как аномалию либо проблему. Если разобраться, то все вполне логично. Секса нет - организм берет временный отпуск в работе на все 100%. 

Занижается самооценка 

На женщин длительное отсутствие секса сказывается в виде снижения самооценки и легкой меланхолии. Дело в том, что существует теория, которая утверждает, что сперма влияет на девушку как естественный антидепрессант. А ее отсутствие может привести к плохому настроению.

Риск развития рака простаты

Для мужчин опять же отсутствие регулярного секса чревато еще и подобным риском заболевания. Последние исследования показали, что длительный перерыв повышает шанс заработать рак простаты. 

Гормональный сбой

Для девушек тоже не все так радужно. Женское тело накапливает мужские гормоны, а это приводит к серьезным проблемам с кожей. Помимо этого, у девушки могут появиться преждевременные морщины. 

Напомним, 

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