Ученые рассказали, что происходит с нашим телом во время длительных перерывов в сексе

Ученые рассказали, что происходит с нашим телом во время длительных перерывов в сексе

Секс - удивительный процесс, который заставляет работать и телу, и организм, включая, конечно, мозг. Но что же с ним произойдет, если секс перестанет быть частью нашей жизни?

Проблемы с возбуждением

Ученые недавно вывели целый список изменений, которым подвергается наше тело при отсутствии регулярного сексуального акта. Предлагаем рассмотреть его детальнее.

Чаще всего эта проблема касается мужчин. При длительном отсутствии секса мужчины испытывают проблемы с эрекцией, а также преждевременный оргазм.

Понижение либидо

Занижается самооценка

Британский ученый уверен, что длительное половое воздержание может уменьшать и сексуальное желание в принципе. Однако он не отмечает это как аномалию либо проблему. Если разобраться, то все вполне логично. Секса нет - организм берет временный отпуск в работе на все 100%.

На женщин длительное отсутствие секса сказывается в виде снижения самооценки и легкой меланхолии. Дело в том, что существует теория, которая утверждает, что сперма влияет на девушку как естественный антидепрессант. А ее отсутствие может привести к плохому настроению.

Риск развития рака простаты

Для мужчин опять же отсутствие регулярного секса чревато еще и подобным риском заболевания. Последние исследования показали, что длительный перерыв повышает шанс заработать рак простаты.

Гормональный сбой

Для девушек тоже не все так радужно. Женское тело накапливает мужские гормоны, а это приводит к серьезным проблемам с кожей. Помимо этого, у девушки могут появиться преждевременные морщины.

Напомним,