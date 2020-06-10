Как достичь оргазма во время секса: ТОП-4 проверенные позы

Далеко не каждой девушке везет ощутить оргазм во время секса. Часто это обусловлено неправильным выбором позы.

Наездница

Предлагаем вам узнать, на каких позах стоит заострить ваше с партнером внимание, чтобы достичь ошеломительных ощущений.

Данная поза - одна из самых популярных для достижения оргазма. Вместе с этим вы можете ее улучшить и стимулировать клитор пальцев. Еще лучше - попросить мужчину это делать. И большее возбуждение, и более яркие ощущения обеспечены.

Ножницы

Чтобы реализовать эту позу, вам нужно лечь на бок, друг напротив друга. Девушке необходимо забросить ногу мужчине на бедро и дать ему возможность войти в вас. Кстати, плюс этой позы заключается в свободе рук. Это поможет мужчине контролировать движение, а вам - ласкать себя и стимулировать дополнительно клитор с грудью.

Ложки

Паук

Если вы не чувствуете себя уверенно на 100% во время секса, попробуйте занять позу ложек. Для воплощения этой позы вам нужно лечь на бок и согнуть ноги в коленях. Мужчина лежит сзади вас и входит также сзади. Отсутствие зрительного контакта поможет вам чувствовать себя более открыто и раскрепощено. Благодаря этому вы сможете расслабиться и достичь максимального удовольствия.

В случае, когда ваши отношения с партнером уже достигли высокой продолжительности и вы ничего не стесняетесь - попробуйте позу паука. Суть ее схожа с наездницей, однако есть одно "но". Девушке необходимо повернуться спиной к мужчине. Это создаст трение клитора о лобок, а дополнительная стимуляция эрогенных женских зон всегда положительно сказывается на финальной точке наслаждения.

Напомним,