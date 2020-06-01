Альтернатива кровати: где еще можно заняться сексом
Секс не ограничивается только кроватью.
Душ
Конечно, душ далеко не самое безопасное место. Однако вместе с этим секс в душе придает еще большей страсти и воодушевления. Важно только придерживаться техники безопасности, а еще лучше - заниматься сексом с презервативом.
Ванная
На стиральной машине
Многие почему-то упускают этот предмет из виду. А зря! Прелесть секса на стиральной машинке в том, что если она включена, то дополнительно стимулирует вашу эрогенную зону благодаря вибрации. А значит, получить удовольствие будет еще проще.
На кухонном столе
Психологи утверждают, что мужчины подсознательно приходят в восторг от мысли о сексе в тех местах, где они привыкли есть. Приятные коннотации повышают мужское либидо. Обычно кухонный стол становится отличным приспособлением для орального секса либо классической позы, когда мужчина входит в партнершу.
Напомним,