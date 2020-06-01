Альтернатива кровати: где еще можно заняться сексом

1 июня 2020 21:30 Антонина Старовойт
Альтернатива кровати: где еще можно заняться сексом
Альтернатива кровати: где еще можно заняться сексом
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Секс не ограничивается только кроватью.

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Если вам наскучила рутина в постели, обязательно попробуйте сменить не только позу, но и локацию. 

Душ 

Конечно, душ далеко не самое безопасное место. Однако вместе с этим секс в душе придает еще большей страсти и воодушевления. Важно только придерживаться техники безопасности, а еще лучше - заниматься сексом с презервативом. 

Ванная 

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Конечно, стандартная ванная точно не предусмотрена для двух взрослых людей. Поэтому тут стоит понимать, что единственная поза, которую вы можете воплотить в ванной - наездница. Также не наливайте слишком много воды. Лучше добавить больше аримотизированой пены. 

На стиральной машине 

Многие почему-то упускают этот предмет из виду. А зря! Прелесть секса на стиральной машинке в том, что если она включена, то дополнительно стимулирует вашу эрогенную зону благодаря вибрации. А значит, получить удовольствие будет еще проще. 

На кухонном столе 

Психологи утверждают, что мужчины подсознательно приходят в восторг от мысли о сексе в тех местах, где они привыкли есть. Приятные коннотации повышают мужское либидо. Обычно кухонный стол становится отличным приспособлением для орального секса либо классической позы, когда мужчина входит в партнершу. 

Напомним, 

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