Альтернатива кровати: где еще можно заняться сексом

Секс не ограничивается только кроватью.

Душ

Если вам наскучила рутина в постели , обязательно попробуйте сменить не только позу, но и локацию.

Конечно, душ далеко не самое безопасное место. Однако вместе с этим секс в душе придает еще большей страсти и воодушевления. Важно только придерживаться техники безопасности, а еще лучше - заниматься сексом с презервативом.

Ванная

На стиральной машине

Конечно, стандартная ванная точно не предусмотрена для двух взрослых людей. Поэтому тут стоит понимать, что единственная поза, которую вы можете воплотить в ванной - наездница. Также не наливайте слишком много воды. Лучше добавить больше аримотизированой пены.

Многие почему-то упускают этот предмет из виду. А зря! Прелесть секса на стиральной машинке в том, что если она включена, то дополнительно стимулирует вашу эрогенную зону благодаря вибрации. А значит, получить удовольствие будет еще проще.

На кухонном столе

Психологи утверждают, что мужчины подсознательно приходят в восторг от мысли о сексе в тех местах, где они привыкли есть. Приятные коннотации повышают мужское либидо. Обычно кухонный стол становится отличным приспособлением для орального секса либо классической позы, когда мужчина входит в партнершу.

Напомним,