Что посмотреть по ТВ 30 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 30 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Следователь Горчакова, Интер, 20:30

Следователь убойного отдела Анна Горчакова благодаря своей интуиции и нестандартному мышлению расследует самые запутанные преступления. За это ее ценит руководство и любят сотрудники и подчиненные. Но вот на семью и личную жизнь у Горчаковой времени не остается. Муж Анны, шеф-повар и акционер элитного ресторана, настаивает, чтобы она уволилась из правоохранительных органов и, наконец, родила ребенка. Но при расследовании очередного убийства погибает ее сослуживец, и Горчакова не может оставить работу, пока не отомстит киллеру. А параллельно с поиском этого убийцы, Горчакова вынуждена расследовать другие особо тяжкие преступления...

Кроме того, в жизни главной героини начинаются постоянные конфликты с мужем. Горчаков ревнует жену к новому помощнику прокурора, ведь тот давно знаком с Анной и влюблен в нее с первого класса…

А также смотрите:

08:10 Т/с "Акварели" Украина

10:20 Т/с "Плохой хороший коп" ICTV

14:55 Т/с "Папаньки" СТБ

17:20 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV

21:00 Т/с "Подкидыш" Украина

21:30 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV

Что посмотреть по ТВ 30 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил, НЛО TV, 15:30

Остин Пауэрс, международный агент, был заморожен в 1967-м году и разморожен в 90-е, чтобы сразиться с врагом, Доктором Зло. Он самый стремительный. Самый быстрый. Самый опасный. И самый сексуальный. Его зовут Остин Пауэрс и его хочет весь мир. В очередь, детка, в очередь...

А также смотрите:

11:00 Х/ф "Усатый нянь" Интер

11:20 Х/ф "Пенелопа" К1

11:50 Х/ф "Дневник слабака" ТЕТ

13:05 Х/ф "В тылу врага: ось зла" 2+2

13:10 Х/ф "Особо опасна" К1

13:30 Х/ф "Дневник слабака 2: Правила Родрика" ТЕТ

14:25 Х/ф "Наемные убийцы" ICTV

15:30 Х/ф "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил" НЛО TV

16:20 Х/ф "Неуловимые мстители" Интер

16:45 Х/ф "Специалист" ICTV

19:00 Х/ф "Кикбоксер" 2+2

19:10 Х/ф "Стрелок" ICTV

20:50 Х/ф "Кикбоксер-2" 2+2

21:00 Х/ф "Первый мститель" Новый канал

21:00 Х/ф "Погоня" НТН

21:30 Х/ф "От колыбели до могилы" ICTV

22:25 Х/ф "Кикбоксер-3" 2+2

22:45 Х/ф "Город порока" НТН

23:15Х/ф "Срочная доставка" ICTV

Что посмотреть по ТВ 30 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

МастерШеф. Профессионалы, 19:00, СТБ

В 14 выпуске узнаем, кто покинет проект по результатам битвы черных, и участников останется десять. В первом конкурсе они разделяться на пары и будут готовить для тех, кто контролирует баланс в этом мире – Дарт Вейдер, Терминатор, Джокер, Граф Дракула и Дейнерис Таргариен. Естественно в студию герои лично не придут, но кулинарам нужно залезть к ним в голову и понять, что может заказать на обед культовый персонаж. На приготовление будет 1,5 часа. Удивлять будут не только блюда, но и презентации. Такого еще не было. Сами участники перевоплотятся в героев, для которых готовили!

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