Что посмотреть по ТВ 30 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.
Что посмотреть по ТВ 30 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ
Следователь Горчакова, Интер, 20:30
Кроме того, в жизни главной героини начинаются постоянные конфликты с мужем. Горчаков ревнует жену к новому помощнику прокурора, ведь тот давно знаком с Анной и влюблен в нее с первого класса…
А также смотрите:
- 08:10 Т/с "Акварели" Украина
- 10:20 Т/с "Плохой хороший коп" ICTV
- 14:55 Т/с "Папаньки" СТБ
- 17:20 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV
- 21:00 Т/с "Подкидыш" Украина
- 21:30 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
Что посмотреть по ТВ 30 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил, НЛО TV, 15:30
Остин Пауэрс, международный агент, был заморожен в 1967-м году и разморожен в 90-е, чтобы сразиться с врагом, Доктором Зло. Он самый стремительный. Самый быстрый. Самый опасный. И самый сексуальный. Его зовут Остин Пауэрс и его хочет весь мир. В очередь, детка, в очередь...
А также смотрите:
- 11:00 Х/ф "Усатый нянь" Интер
- 11:20 Х/ф "Пенелопа" К1
- 11:50 Х/ф "Дневник слабака" ТЕТ
- 13:05 Х/ф "В тылу врага: ось зла" 2+2
- 13:10 Х/ф "Особо опасна" К1
- 13:30 Х/ф "Дневник слабака 2: Правила Родрика" ТЕТ
- 14:25 Х/ф "Наемные убийцы" ICTV
- 15:30 Х/ф "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил" НЛО TV
- 16:20 Х/ф "Неуловимые мстители" Интер
- 16:45 Х/ф "Специалист" ICTV
- 19:00 Х/ф "Кикбоксер" 2+2
- 19:10 Х/ф "Стрелок" ICTV
- 20:50 Х/ф "Кикбоксер-2" 2+2
- 21:00 Х/ф "Первый мститель" Новый канал
- 21:00 Х/ф "Погоня" НТН
- 21:30 Х/ф "От колыбели до могилы" ICTV
- 22:25 Х/ф "Кикбоксер-3" 2+2
- 22:45 Х/ф "Город порока" НТН
- 23:15Х/ф "Срочная доставка" ICTV
Что посмотреть по ТВ 30 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ
МастерШеф. Профессионалы, 19:00, СТБ
В 14 выпуске узнаем, кто покинет проект по результатам битвы черных, и участников останется десять. В первом конкурсе они разделяться на пары и будут готовить для тех, кто контролирует баланс в этом мире – Дарт Вейдер, Терминатор, Джокер, Граф Дракула и Дейнерис Таргариен. Естественно в студию герои лично не придут, но кулинарам нужно залезть к ним в голову и понять, что может заказать на обед культовый персонаж. На приготовление будет 1,5 часа. Удивлять будут не только блюда, но и презентации. Такого еще не было. Сами участники перевоплотятся в героев, для которых готовили!
А также смотрите:
- 09:00 "Готовим вместе" Интер
- 09:50 Неймовірна правда про зірок СТБ
- 10:00 "Мир наизнанку" 1+1
- 11:40 Хата на тата СТБ
- 11:40 Мамахохотала НЛО TV
- 15:00 "Орел и Решка. Морской сезон" К1
- 21:30 СуперМама СТБ