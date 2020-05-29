Что посмотреть по ТВ 30 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

29 мая 2020 22:00 Александр Кива
Что посмотреть по ТВ 30 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Что посмотреть по ТВ 30 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 30 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Следователь Горчакова, Интер, 20:30

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Следователь убойного отдела Анна Горчакова благодаря своей интуиции и нестандартному мышлению расследует самые запутанные преступления. За это ее ценит руководство и любят сотрудники и подчиненные. Но вот на семью и личную жизнь у Горчаковой времени не остается. Муж Анны, шеф-повар и акционер элитного ресторана, настаивает, чтобы она уволилась из правоохранительных органов и, наконец, родила ребенка. Но при расследовании очередного убийства погибает ее сослуживец, и Горчакова не может оставить работу, пока не отомстит киллеру. А параллельно с поиском этого убийцы, Горчакова вынуждена расследовать другие особо тяжкие преступления...

Кроме того, в жизни главной героини начинаются постоянные конфликты с мужем. Горчаков ревнует жену к новому помощнику прокурора, ведь тот давно знаком с Анной и влюблен в нее с первого класса…

А также смотрите:

  • 08:10 Т/с "Акварели" Украина 
  • 10:20 Т/с "Плохой хороший коп" ICTV
  • 14:55 Т/с "Папаньки" СТБ
  • 17:20 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV
  • 21:00 Т/с "Подкидыш" Украина
  • 21:30 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV

Что посмотреть по ТВ 30 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил, НЛО TV, 15:30

Остин Пауэрс, международный агент, был заморожен в 1967-м году и разморожен в 90-е, чтобы сразиться с врагом, Доктором Зло. Он самый стремительный. Самый быстрый. Самый опасный. И самый сексуальный. Его зовут Остин Пауэрс и его хочет весь мир. В очередь, детка, в очередь...

А также смотрите:

  • 11:00 Х/ф "Усатый нянь" Интер  
  • 11:20 Х/ф "Пенелопа" К1
  • 11:50 Х/ф "Дневник слабака" ТЕТ 
  • 13:05 Х/ф "В тылу врага: ось зла" 2+2 
  • 13:10 Х/ф "Особо опасна" К1
  • 13:30 Х/ф "Дневник слабака 2: Правила Родрика" ТЕТ 
  • 14:25 Х/ф "Наемные убийцы" ICTV 
  • 15:30 Х/ф "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил" НЛО TV 
  • 16:20 Х/ф "Неуловимые мстители" Интер 
  • 16:45 Х/ф "Специалист" ICTV
  • 19:00 Х/ф "Кикбоксер" 2+2 
  • 19:10 Х/ф "Стрелок" ICTV
  • 20:50 Х/ф "Кикбоксер-2" 2+2 
  • 21:00 Х/ф "Первый мститель" Новый канал 
  • 21:00 Х/ф "Погоня" НТН
  • 21:30 Х/ф "От колыбели до могилы" ICTV 
  • 22:25 Х/ф "Кикбоксер-3" 2+2 
  • 22:45 Х/ф "Город порока" НТН
  • 23:15Х/ф "Срочная доставка" ICTV

Что посмотреть по ТВ 30 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

МастерШеф. Профессионалы, 19:00, СТБ

В 14 выпуске узнаем, кто покинет проект по результатам битвы черных, и участников останется десять. В первом конкурсе они разделяться на пары и будут готовить для тех, кто контролирует баланс в этом мире – Дарт Вейдер, Терминатор, Джокер, Граф Дракула и Дейнерис Таргариен. Естественно в студию герои лично не придут, но кулинарам нужно залезть к ним в голову и понять, что может заказать на обед культовый персонаж. На приготовление будет 1,5 часа. Удивлять будут не только блюда, но и презентации. Такого еще не было. Сами участники перевоплотятся в героев, для которых готовили!

А также смотрите:

  • 09:00 "Готовим вместе" Интер
  • 09:50 Неймовірна правда про зірок СТБ
  • 10:00 "Мир наизнанку" 1+1
  • 11:40 Хата на тата СТБ
  • 11:40 Мамахохотала НЛО TV
  • 15:00 "Орел и Решка. Морской сезон" К1 
  • 21:30 СуперМама СТБ

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