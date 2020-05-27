ТОП-4 неловкости, которые точно с вами произойдут во время секса

27 мая 2020 21:30 Антонина Старовойт
ТОП-4 неловкости, которые точно с вами произойдут во время секса
ТОП-4 неловкости, которые точно с вами произойдут во время секса
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Неловкие ситуации во время секса случаются практически со всеми. Да, наша половая жизнь мало чем похожа на ролики из порно, но разве это приуменьшает ее прелесть?

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Не бойтесь неловких ситуаций. Секс с партнером - проявление вашего доверия к нему. Поэтому вы вас не должны пугать возможные неловкие моменты. А они, уж поверьте, будут. 

Газообразование 

Более половины девушек сталкивались с подобной проблемой при половом контакте. Но как правильно действовать после? Какого-то единого правила нет. Вы можете как проигнорировать этот инцидент, так и посмеяться вместе. Ведь ничего критического не произошло ведь. Кстати, если вы находитесь на самом пике страсти, то вероятность, что партнер обратит на это внимание равна примерно нулю. 

Неготовность мужчины

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Также многие девушки признавались, что мужчина часто оказывался не готов физически к тому, чтобы входить в них. А те были именно на пике желания. В дальнейшем подобные аспекты могут стать причиной появления у женщин комплексов по поводу их внешнего вида. Чтобы избежать подобных ситуаций, обязательно обсуждайте эти аспекты с вашим партнером. 

Секс с неожиданностью 

Иногда во время секса у девушки резко могут начаться месячные. Кстати, если вы знаете, что скоро они таки будут - не забудьте надеть мужчине презерватив. Ничего постыдного в этом естественном процессе нет. За это точно переживать не стоит. 

Хлюпанье в вагине

Очень часто партнеры сталкиваются с тем, что после нескольких минут активного соития они начинают слышать странные звуки при вхождении. Чаще всего это связано с тем, что в вагину попадает воздух. Именно из-за этого вы можете слышать подобные хлюпанья. Если вас это смущает, возьмите себе за привычку тренировать вашу вагину при помощи упражнений Кегеля. 

Напомним, 

 

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