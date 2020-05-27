ТОП-4 неловкости, которые точно с вами произойдут во время секса

ТОП-4 неловкости, которые точно с вами произойдут во время секса

Неловкие ситуации во время секса случаются практически со всеми. Да, наша половая жизнь мало чем похожа на ролики из порно, но разве это приуменьшает ее прелесть?

Газообразование

Не бойтесь неловких ситуаций. Секс с партнером - проявление вашего доверия к нему. Поэтому вы вас не должны пугать возможные неловкие моменты. А они, уж поверьте, будут.

Более половины девушек сталкивались с подобной проблемой при половом контакте. Но как правильно действовать после? Какого-то единого правила нет. Вы можете как проигнорировать этот инцидент, так и посмеяться вместе. Ведь ничего критического не произошло ведь. Кстати, если вы находитесь на самом пике страсти, то вероятность, что партнер обратит на это внимание равна примерно нулю.

Неготовность мужчины

Секс с неожиданностью

Также многие девушки признавались, что мужчина часто оказывался не готов физически к тому, чтобы входить в них. А те были именно на пике желания. В дальнейшем подобные аспекты могут стать причиной появления у женщин комплексов по поводу их внешнего вида. Чтобы избежать подобных ситуаций, обязательно обсуждайте эти аспекты с вашим партнером.

Иногда во время секса у девушки резко могут начаться месячные. Кстати, если вы знаете, что скоро они таки будут - не забудьте надеть мужчине презерватив. Ничего постыдного в этом естественном процессе нет. За это точно переживать не стоит.

Хлюпанье в вагине

Очень часто партнеры сталкиваются с тем, что после нескольких минут активного соития они начинают слышать странные звуки при вхождении. Чаще всего это связано с тем, что в вагину попадает воздух. Именно из-за этого вы можете слышать подобные хлюпанья. Если вас это смущает, возьмите себе за привычку тренировать вашу вагину при помощи упражнений Кегеля.

Напомним,