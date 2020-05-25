Ученые рассказали, как курение влияет на секс
Курение после секса для многих уже вошло в привычку, однако подобный ритуал способен в будущем ухудшить качество интимной жизни человека.
Возникают проблемы с зубами, ухудшается качество кожи, а во время физических нагрузок появляется одышка.
Курение также вызывает дегенеративные процессы в сосудах и капиллярах, которые отвечают за прилив крови к эрогенным зонам, в том числе половому члену. Мужчины могут столкнуться с проблемами во время полового акта.
Курильщик после сигареты ощущает прилив бодрости, никотин расширяет сосуды. Но они очень быстро сужаются, на смену эйфории приходят усталость, вялость и сонливость. У людей, которые курят 5-10 лет сосуды постоянно сужены, эффекта нет.
Напомним,