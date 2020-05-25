Ученые рассказали, как курение влияет на секс

25 мая 2020 10:30 Алла Лысак
Ученые рассказали, как курение влияет на секс
Ученые рассказали, как курение влияет на секс

Курение после секса для многих уже вошло в привычку, однако подобный ритуал способен в будущем ухудшить качество интимной жизни человека.

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По словам сексолога Оксаны Ефремовой, сигаретный дым воздействует на человека комплексно и только негативно.

Возникают проблемы с зубами, ухудшается качество кожи, а во время физических нагрузок появляется одышка.

Курение также вызывает дегенеративные процессы в сосудах и капиллярах, которые отвечают за прилив крови к эрогенным зонам, в том числе половому члену. Мужчины могут столкнуться с проблемами во время полового акта.  

Курильщик после сигареты ощущает прилив бодрости, никотин расширяет сосуды. Но они очень быстро сужаются, на смену эйфории приходят усталость, вялость и сонливость. У людей, которые курят 5-10 лет сосуды постоянно сужены, эффекта нет.

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Сексолог отметила, что мужчины, которые хотят получать удовольствие от половых контактов в любом возрасте, должны бросить курить. По статистике, проблемы с эрекцией у курильщиков происходят на 85% чаще. 

Напомним,

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