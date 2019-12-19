Названы напитки, нормализующие давление
Взять под контроль гипертонию помогут определенные напитки.
Обязательно включите в свой рацион и такие напитки, чтобы забыть о неприятностях, которые приносила вам гипертония:
- Натуральный ананасовый сок
Наверное, лучший напиток для тех, кто страдает от скачков давления. Напиток на основе ананаса содержит калий, и очищает организм от избытка натрия.
- Зеленый чай
Полезными для гипертоников будут антиоксиданты, содержащиеся в зеленом чае.
Эти вещества улучшают работу сосудов и поддерживают сердце.
- Абрикосовый сок
Так вы не только сможете убрать оттеки, но снизите нагрузку на сердце за счет избавления от лишнего объема в русле крови.
- Яблочный сок
Рекомендуется употреблять по 100 миллилитров за 20 минут до еды.
Напомним,