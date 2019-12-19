Названы напитки, нормализующие давление

19 декабря 2019 22:00 Алла Лысак
Названы напитки, нормализующие давление
Названы напитки, нормализующие давление

Взять под контроль гипертонию помогут определенные напитки.

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Медики напоминают, что гипертоники должны держать на особом контроле свое питание, ведь одна еда способствует повышению АД, а другие продукты способны снизить показатели без помощи мощных медикаментов. 

Обязательно включите в свой рацион и такие напитки, чтобы забыть о неприятностях, которые приносила вам гипертония:

  • Натуральный ананасовый сок 

Наверное, лучший напиток для тех, кто страдает от скачков давления. Напиток на основе ананаса содержит калий, и очищает организм от избытка натрия.

  • Зеленый чай

Полезными для гипертоников будут антиоксиданты, содержащиеся в зеленом чае.

Эти вещества улучшают работу сосудов и поддерживают сердце.

  • Абрикосовый сок

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Плоды абрикосов богаты калием, магнием и пектином, это приводит к умеренному и длительному мочегонному эффекту. 

Так вы не только сможете убрать оттеки, но снизите нагрузку на сердце за счет избавления от лишнего объема в русле крови.

  • Яблочный сок

Рекомендуется употреблять по 100 миллилитров за 20 минут до еды.

Напомним,

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