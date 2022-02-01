4 преимущества утренней зарядки

1 февраля 2022 22:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

4 преимущества утренней зарядки
4 преимущества утренней зарядки
pixabay.com

Утренние тренировки оказывают положительное влияние на состояние здоровье человека.

БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ 

Читайте также5 причин начинать утро с чашки чая
Американские ученые выяснили, что если делать упражнения регулярно, при этом достаточно даже небольшой интенсивности, то уровень энергии будет повышаться на 20%, а утомляемость снизится сразу на 65%.

Исследование проводили в Университете Джорджии, они связали такие феноменальные результаты утренней гимнастики с улучшением кровотока.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СНА

Обнаружены доказательства и воздействия утренних физических нагрузок на сон человека, а точнее — на его качество.

Если вы будете делать гимнастику, то со временем сон станет глубже. 

Аэробные упражнения увеличивают продолжительность так называемого глубокого сна, самого полезного для восстановления.

ПОХУДЕНИЕ

Читайте такжеКак быстро взбодриться утром: ТОП-4 эффективных совета
Конечно же, гимнастика положительно повлияет и на похудение, ведь во время утренней гимнастики вы будете сжигать калории, а быструю энергию нам дают углеводы. 

СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

Людям с гипертонией тоже не советуют забывать об утренней гимнастике. Это время считается наиболее благоприятным для любых упражнений.

Вы сможете потренировать сердечно-сосудистую систему. 

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

похудение ученые исследование упражнения

Материалы по теме

Оптимисты живут дольше пессимистов — ученые
Наука и техника

Оптимисты живут дольше пессимистов — ученые
Ученые обнаружили неизвестное ранее последствие высокого холестерина
ЗОЖ

Ученые обнаружили неизвестное ранее последствие высокого холестерина
Магнитные бури 2 февраля 2022 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 2 февраля 2022 года в Украине
Артур Логай рассказал, как сын был шокирован от его экстравагантного образа графа
Новости

Артур Логай рассказал, как сын был шокирован от его экстравагантного образа графа

Популярное на сайте

Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская

Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская
Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)
4 знака Зодиака станут богатыми — Павел Глоба

4 знака Зодиака станут богатыми — Павел Глоба
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн

Популярное видео

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн
Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK