4 преимущества утренней зарядки

Утренние тренировки оказывают положительное влияние на состояние здоровье человека.

БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ

Американские ученые выяснили, что если делать упражнения регулярно, при этом достаточно даже небольшой интенсивности, то уровень энергии будет повышаться на 20%, а утомляемость снизится сразу на 65%.

Исследование проводили в Университете Джорджии, они связали такие феноменальные результаты утренней гимнастики с улучшением кровотока.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СНА

Обнаружены доказательства и воздействия утренних физических нагрузок на сон человека, а точнее — на его качество.

Если вы будете делать гимнастику, то со временем сон станет глубже.

Аэробные упражнения увеличивают продолжительность так называемого глубокого сна, самого полезного для восстановления.

ПОХУДЕНИЕ

Конечно же, гимнастика положительно повлияет и на похудение, ведь во время утренней гимнастики вы будете сжигать калории, а быструю энергию нам дают углеводы.

СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

Людям с гипертонией тоже не советуют забывать об утренней гимнастике. Это время считается наиболее благоприятным для любых упражнений.

Вы сможете потренировать сердечно-сосудистую систему.

Напомним,