5 причин начинать утро с чашки чая

Исследователи назвали сразу 5 причин начинать утро с чашки черного чая для красоты и здоровья!

Organic Facts напоминает, что черный чай является одним из самых популярных напитков в мире.

От депрессии

Против воспалений

Эфирные масла чайных листьев оказывают положительное влияние на уровень гормона стресса. Чай расслабляет и уменьшает нагрузку на сердце в моменты напряжений.

Давно известно, что чай способен бороться с воспалениями в организме.

Он помогает снимать как мышечные боли, так и боли суставные и даже дегенеративные.

Для иммунитета

Доказано и то, что чай имеет иммуностимулирующее действие на защитные силы организма.

Для кишечника

Против тромбов

Антиспазматическое качество чая поможет успокоить расстройство желудка и снизить уровень воспаления в кишечнике, выяснили ученые.

Чай положительно влияет на вязкость крови и помогает в профилактике образования тромбов.

Напомним,