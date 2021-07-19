5 причин начинать утро с чашки чая
Исследователи назвали сразу 5 причин начинать утро с чашки черного чая для красоты и здоровья!
Organic Facts напоминает, что черный чай является одним из самых популярных напитков в мире.
От депрессии
Против воспалений
Давно известно, что чай способен бороться с воспалениями в организме.
Он помогает снимать как мышечные боли, так и боли суставные и даже дегенеративные.
Для иммунитета
Доказано и то, что чай имеет иммуностимулирующее действие на защитные силы организма.
Для кишечника
Против тромбов
Чай положительно влияет на вязкость крови и помогает в профилактике образования тромбов.
Напомним,