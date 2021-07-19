5 причин начинать утро с чашки чая

19 июля 2021 09:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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5 причин начинать утро с чашки чая
5 причин начинать утро с чашки чая
pixabay.com

Исследователи назвали сразу 5 причин начинать утро с чашки черного чая для красоты и здоровья!

Organic Facts напоминает, что черный чай является одним из самых популярных напитков в мире.

От депрессии 

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Эфирные масла чайных листьев оказывают положительное влияние на уровень гормона стресса. Чай расслабляет и уменьшает нагрузку на сердце в моменты напряжений.

Против воспалений

Давно известно, что чай способен бороться с воспалениями в организме.

Он помогает снимать как мышечные боли, так и боли суставные и даже дегенеративные. 

Для иммунитета

Доказано и то, что чай имеет иммуностимулирующее действие на защитные силы организма. 

Для кишечника

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Антиспазматическое качество чая поможет успокоить расстройство желудка и снизить уровень воспаления в кишечнике, выяснили ученые.

Против тромбов

Чай положительно влияет на вязкость крови и помогает в профилактике образования тромбов.

Напомним,

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