Напитки в жару, которые охлаждают лучше, чем вода
Знакомо ли вам ощущение, когда после стакана холодной воды становится еще жарче?
Домашний лимонад
Берете литр воды, добавляете сок лимона или займа, по желанию можно использовать и корень имбиря. Выпиваем со льдом!
Морс
Томатный сок
Овощные соки очень полезны, летом тоже! Томатный сок, например, разжижает кровь, что очень нужно всем нам в жару. Томатный сок тоже можно сделать самому, разбавив томатную пасту очищенной водой по своему вкусу.
Напомним,