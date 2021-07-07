Напитки в жару, которые охлаждают лучше, чем вода

7 июля 2021 00:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Напитки в жару, которые охлаждают лучше, чем вода
Напитки в жару, которые охлаждают лучше, чем вода
pixabay.com

Знакомо ли вам ощущение, когда после стакана холодной воды становится еще жарче?

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Если и вы тоже столкнулись с таким дискомфортом, то в летнее время постарайтесь частично заменить воду другими напитками, которые помогут вам охладиться. 

Домашний лимонад 

Берете литр воды, добавляете сок лимона или займа, по желанию можно использовать и корень имбиря. Выпиваем со льдом!

Морс

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Морс можно приготовить дома, в идеале он должен содержать в себе только воду и ягоды. Морс кислый, поэтому им вы напьетесь быстро, кроме того, восполните запас витамина С и антиоксидантов, полезных для женщин.

Томатный сок

Овощные соки очень полезны, летом тоже! Томатный сок, например, разжижает кровь, что очень нужно всем нам в жару. Томатный сок тоже можно сделать самому, разбавив томатную пасту очищенной водой по своему вкусу.

Напомним,

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