Напитки в жару, которые охлаждают лучше, чем вода

Напитки в жару, которые охлаждают лучше, чем вода

Знакомо ли вам ощущение, когда после стакана холодной воды становится еще жарче?

Если и вы тоже столкнулись с таким дискомфортом, то в летнее время постарайтесь частично заменить воду другими напитками, которые помогут вам охладиться.

Домашний лимонад



Берете литр воды, добавляете сок лимона или займа, по желанию можно использовать и корень имбиря. Выпиваем со льдом!

Морс

Морс можно приготовить дома, в идеале он должен содержать в себе только воду и ягоды. Морс кислый, поэтому им вы напьетесь быстро, кроме того, восполните запас витамина С и антиоксидантов, полезных для женщин.

Томатный сок

Овощные соки очень полезны, летом тоже! Томатный сок, например, разжижает кровь, что очень нужно всем нам в жару. Томатный сок тоже можно сделать самому, разбавив томатную пасту очищенной водой по своему вкусу.

Напомним,