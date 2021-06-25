ТОП-3 рецепта холодного кофе в жару

25 июня 2021 15:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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ТОП-3 рецепта холодного кофе в жару
ТОП-3 рецепта холодного кофе в жару
pixabay.com

Если вы кофеман, то даже в жаркую погоду не должны отказываться от чашки любимого напитка.

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Кофе — это универсальный напиток, который можно смешивать с самыми разными ингредиентами. Он может бодрить, согревать, а в летнюю пору — прекрасно освежать. 

Цитрусовый холодный кофе 

Ингредиенты

  • Сок лимона 2 ст. ложки,
  • Сахарная пудра 2 ст. ложки,
  • Кубики льда 3 шт.,
  • Кофе 300 мл.,
  • Лайм 1 долька. 

В банку с закручивающейся крышкой влейте лимонный сок, добавьте пудру, лёд и остывший кофе. Закройте банку и энергично потрясите.

Перелейте напиток в стакан и украсьте лаймом.

Холодный кофе со сгущёнкой

Ингредиенты:

  • Молотый кофе 2 ч. ложка,
  • Корица щепотка,
  • Кипяток 150 мл.,
  • Сгущенка 1 ст. ложка,
  • Холодная вода 100 мл.,
  • Кубики льда 3 шт.

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Смешайте кофе и корицу. Залейте кипятком и оставьте на некоторое время, чтобы гуща осела на дно. Перелейте кофе в новую ёмкость так, чтобы гуща осталась в старой. Добавьте сгущёнку и воду и взбейте в блендере.

Вылейте напиток в стакан и бросьте в него кубики льда.

Холодный кофе с бананом и мороженым

Ингредиенты:

  • Кофе 250 мл.,
  • Банан 1 шт.,
  • Сливочное мороженое 200 г.,
  • Корица щепотка,
  • Тертый шоколад 1 ч. ложка.

Блендером взбейте остывший кофе и банан. Добавьте половину мороженого и взбейте ещё раз до однородной консистенции. Перелейте кофе в стакан. Выложите туда оставшееся мороженое, нарезанное кусочками.

Посыпьте корицей и шоколадом.

Приятного аппетита!

Напомним,

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