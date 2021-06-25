ТОП-3 рецепта холодного кофе в жару

Если вы кофеман, то даже в жаркую погоду не должны отказываться от чашки любимого напитка.

Цитрусовый холодный кофе

Ингредиенты

Сок лимона 2 ст. ложки,

Сахарная пудра 2 ст. ложки,

Кубики льда 3 шт.,

Кофе 300 мл.,

Лайм 1 долька.

Кофе — это универсальный напиток, который можно смешивать с самыми разными ингредиентами. Он может бодрить, согревать, а в летнюю пору — прекрасно освежать.

В банку с закручивающейся крышкой влейте лимонный сок, добавьте пудру, лёд и остывший кофе. Закройте банку и энергично потрясите.

Перелейте напиток в стакан и украсьте лаймом.

Холодный кофе со сгущёнкой

Ингредиенты:

Молотый кофе 2 ч. ложка,

Корица щепотка,

Кипяток 150 мл.,

Сгущенка 1 ст. ложка,

Холодная вода 100 мл.,

Кубики льда 3 шт.

Смешайте кофе и корицу. Залейте кипятком и оставьте на некоторое время, чтобы гуща осела на дно. Перелейте кофе в новую ёмкость так, чтобы гуща осталась в старой. Добавьте сгущёнку и воду и взбейте в блендере.

Вылейте напиток в стакан и бросьте в него кубики льда.

Холодный кофе с бананом и мороженым

Ингредиенты:

Кофе 250 мл.,

Банан 1 шт.,

Сливочное мороженое 200 г.,

Корица щепотка,

Тертый шоколад 1 ч. ложка.

Блендером взбейте остывший кофе и банан. Добавьте половину мороженого и взбейте ещё раз до однородной консистенции. Перелейте кофе в стакан. Выложите туда оставшееся мороженое, нарезанное кусочками.

Посыпьте корицей и шоколадом.

Приятного аппетита!

Напомним,