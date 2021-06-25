ТОП-3 рецепта холодного кофе в жару
Если вы кофеман, то даже в жаркую погоду не должны отказываться от чашки любимого напитка.
Цитрусовый холодный кофе
Ингредиенты
- Сок лимона 2 ст. ложки,
- Сахарная пудра 2 ст. ложки,
- Кубики льда 3 шт.,
- Кофе 300 мл.,
- Лайм 1 долька.
В банку с закручивающейся крышкой влейте лимонный сок, добавьте пудру, лёд и остывший кофе. Закройте банку и энергично потрясите.
Перелейте напиток в стакан и украсьте лаймом.
Холодный кофе со сгущёнкой
Ингредиенты:
- Молотый кофе 2 ч. ложка,
- Корица щепотка,
- Кипяток 150 мл.,
- Сгущенка 1 ст. ложка,
- Холодная вода 100 мл.,
- Кубики льда 3 шт.
Вылейте напиток в стакан и бросьте в него кубики льда.
Холодный кофе с бананом и мороженым
Ингредиенты:
- Кофе 250 мл.,
- Банан 1 шт.,
- Сливочное мороженое 200 г.,
- Корица щепотка,
- Тертый шоколад 1 ч. ложка.
Блендером взбейте остывший кофе и банан. Добавьте половину мороженого и взбейте ещё раз до однородной консистенции. Перелейте кофе в стакан. Выложите туда оставшееся мороженое, нарезанное кусочками.
Посыпьте корицей и шоколадом.
Приятного аппетита!
Напомним,