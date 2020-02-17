Котлеты по-киевски на сковороде (рецепт)

Знаменитые котлеты по-киевски можно приготовить и дома на сковороде!

Филе курицы 1 шт.,

Масло сливочное 100-150 г.,

Зелень по вкусу,

Соль и перец по вкусу,

Яйца 2 шт.,

Мука, хлеб,

Масло для жарки.

Способ приготовления:

1. Берем куриное филе и разделяем его на две части, слегка отбиваем, чтобы филе стало плоским, солим и перчим.

2. Кладем сливочное масло, смешанное с небольшим количеством соли, перца и укропа, в филе.

3. Плотно сворачиваем филе и обмакиваем получившиеся котлетки в муку.

4. Кладем в морозильную камеру на 20 минут. Пока котлеты охлаждаются, натираем хлеб на крошки и сбиваем с яйцами.

5. Ставим сковороду с подсолнечным маслом на огонь, котлеты окунаем в яичную смесь, в муку, снова в яйцо и затем в крошки.

Только после этого кладем на сковородку.

6. Жарим котлеты 20 минут на медленном огне, переворачивая.

Приятного аппетита!

Напомним,