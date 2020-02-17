Котлеты по-киевски на сковороде (рецепт)

17 февраля 2020 18:30 Алла Лысак
Котлеты по-киевски на сковороде (рецепт)
Котлеты по-киевски на сковороде (рецепт)
pixabay.com

Знаменитые котлеты по-киевски можно приготовить и дома на сковороде!

Читайте такжеБыстрые оладьи на йогурте (рецепт)
Продукты: 

  • Филе курицы 1 шт.,
  • Масло сливочное 100-150 г.,
  • Зелень по вкусу,
  • Соль и перец по вкусу,
  • Яйца 2 шт.,
  • Мука, хлеб,
  • Масло для жарки.

Способ приготовления:

1. Берем куриное филе и разделяем его на две части, слегка отбиваем, чтобы филе стало плоским, солим и перчим.

2. Кладем сливочное масло, смешанное с небольшим количеством соли, перца и укропа, в филе.

Читайте такжеАпельсиновый кекс от диетолога Светланы Фус (рецепт)
3. Плотно сворачиваем филе и обмакиваем получившиеся котлетки в муку. 

4. Кладем в морозильную камеру на 20 минут. Пока котлеты охлаждаются, натираем хлеб на крошки и сбиваем с яйцами.

5. Ставим сковороду с подсолнечным маслом на огонь, котлеты окунаем в яичную смесь, в муку, снова в яйцо и затем в крошки.

Только после этого кладем на сковородку. 

6. Жарим котлеты 20 минут на медленном огне, переворачивая.

Приятного аппетита!

Напомним,

Облако тегов

рецепт

Материалы по теме

Салат из редьки с орехами (рецепт)
Еда и рецепты

Салат из редьки с орехами (рецепт)
Паста с морепродуктами в винном соусе от певца Сергея Мироненко (рецепт)
Еда и рецепты

Паста с морепродуктами в винном соусе от певца Сергея Мироненко (рецепт)Эксклюзив
Салат «Влюбленный Валентин» (рецепт)
Еда и рецепты

Салат «Влюбленный Валентин» (рецепт)
Апельсиновый кекс от диетолога Светланы Фус (рецепт)
Еда и рецепты

Апельсиновый кекс от диетолога Светланы Фус (рецепт)

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
ТОП-3 причины, почему ваши волосы выглядят плохо

ТОП-3 причины, почему ваши волосы выглядят плохо
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 11.02.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 11.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK