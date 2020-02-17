Котлеты по-киевски на сковороде (рецепт)
Знаменитые котлеты по-киевски можно приготовить и дома на сковороде!
- Филе курицы 1 шт.,
- Масло сливочное 100-150 г.,
- Зелень по вкусу,
- Соль и перец по вкусу,
- Яйца 2 шт.,
- Мука, хлеб,
- Масло для жарки.
Способ приготовления:
1. Берем куриное филе и разделяем его на две части, слегка отбиваем, чтобы филе стало плоским, солим и перчим.
2. Кладем сливочное масло, смешанное с небольшим количеством соли, перца и укропа, в филе.
4. Кладем в морозильную камеру на 20 минут. Пока котлеты охлаждаются, натираем хлеб на крошки и сбиваем с яйцами.
5. Ставим сковороду с подсолнечным маслом на огонь, котлеты окунаем в яичную смесь, в муку, снова в яйцо и затем в крошки.
Только после этого кладем на сковородку.
6. Жарим котлеты 20 минут на медленном огне, переворачивая.
Приятного аппетита!
Напомним,