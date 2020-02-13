Быстрые оладьи на йогурте (рецепт)
Оладьи в паре с джемом или вареньем станут прекрасным лакомством для зимнего чаепития!
- Мука 220 г.,
- Сахар 2 ст. л.,
- Яйцо 1 шт.,
- Йогурт 250 мл.,
- Соль 0,5 ч. ложки,
- Разрыхлитель 1 ч. л.,
- Яблоко 2 шт.,
- Растительное масло 100 мл.
Способ приготовления:
1. Взбиваем сахар с яйцом миксером или венчиком, добавляем йогурт и еще раз перемешиваем.
3. Разрыхлитель добавляем к муке, высыпаем в яблочную смесь и замешиваем тесто, которое должно напоминать густую сметану.
4. Даем тесту настояться 10 минут, затем жарим оладьи на растительном масле до появления румяной корочки. Приятного аппетита!
Напомним,