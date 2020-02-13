Быстрые оладьи на йогурте (рецепт)

13 февраля 2020 14:30 Алла Лысак
Быстрые оладьи на йогурте (рецепт)
Быстрые оладьи на йогурте (рецепт)
pixabay.com

Оладьи в паре с джемом или вареньем станут прекрасным лакомством для зимнего чаепития!

  • Мука 220 г., 
  • Сахар 2 ст. л.,
  • Яйцо 1 шт.,
  • Йогурт 250 мл.,
  • Соль 0,5 ч. ложки,
  • Разрыхлитель 1 ч. л.,
  • Яблоко 2 шт.,
  • Растительное масло 100 мл.

Способ приготовления:

1. Взбиваем сахар с яйцом миксером или венчиком, добавляем йогурт и еще раз перемешиваем. 

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2. Очищенные яблоки натираем на терке, добавляем к тесту. 

3. Разрыхлитель добавляем к муке, высыпаем в яблочную смесь и замешиваем тесто, которое должно напоминать густую сметану.

4. Даем тесту настояться 10 минут, затем жарим оладьи на растительном масле до появления румяной корочки. Приятного аппетита!

Напомним,

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