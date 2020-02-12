Сырники за 10 минут (рецепт)
Самые простые, но очень вкусные сырники, которые можно приготовить за 10 минут.
- Творог 400 г.,
- Яйцо 1 шт.,
- Мука 3 ст. ложки,
- Сахар 3 ст. ложки,
- Подсолнечное масло для жарки,
- Соль по вкусу,
- Ванильный сахар 10 г.
Способ приготовления:
1. Смешиваем творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли в миске до однородной массы.
3. Макаем шарики в муку и обжариваем на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до появления золотистой корочки с каждой стороны.
4. Готовые сырники выкладываем на тарелку и подаем с джемом, вареньем или сметаной. Приятного аппетита!
Напомним,