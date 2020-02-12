Сырники за 10 минут (рецепт)

12 февраля 2020 18:30 Алла Лысак
Сырники за 10 минут (рецепт)
Сырники за 10 минут (рецепт)
pixabay.com

Самые простые, но очень вкусные сырники, которые можно приготовить за 10 минут.

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Ингредиенты:

  • Творог 400 г.,
  • Яйцо 1 шт.,
  • Мука 3 ст. ложки, 
  • Сахар 3 ст. ложки,
  • Подсолнечное масло для жарки,
  • Соль по вкусу,
  • Ванильный сахар 10 г.

Способ приготовления:

1. Смешиваем творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли в миске до однородной массы.

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2. Добавляем к творожной смеси 3 ст. ложки муки и формируем небольшие шарики, которым придаем нужную форму руками.

3. Макаем шарики в муку и обжариваем на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до появления золотистой корочки с каждой стороны.

4. Готовые сырники выкладываем на тарелку и подаем с джемом, вареньем или сметаной. Приятного аппетита!

Напомним,

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