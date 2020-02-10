Пикантный салат с курицей и кукурузой (рецепт)
Салат готовится быстро и подойдет к любому поводу!
- Куриное филе 2 шт.,
- Кукуруза консервированная 100 г.,
- Свежий огурец 1 шт.,
- Болгарский перец 1 шт.,
- Растительное масло 5 ст. л.,
- Петрушка (зелень) 1/2 пуч.,
- Соль и перец по вкусу.
Приготовление:
1. Куриное филе натираем солью и перцем, обжариваем на сковороде с двух сторон на растительном масле.
3. Добавляем к салату нарезанный соломкой огурец, болгарский перец.
4. Перемешиваем с зеленью, заправляем 2 ст. ложками масла. Приятного аппетита!
Напомним,