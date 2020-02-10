Пикантный салат с курицей и кукурузой (рецепт)

10 февраля 2020 18:30 Алла Лысак
Пикантный салат с курицей и кукурузой (рецепт)
Пикантный салат с курицей и кукурузой (рецепт)
pixabay.com

Салат готовится быстро и подойдет к любому поводу!

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Ингредиенты:

  • Куриное филе 2 шт., 
  • Кукуруза консервированная 100 г.,
  • Свежий огурец 1 шт.,
  • Болгарский перец 1 шт.,
  • Растительное масло 5 ст. л.,
  • Петрушка (зелень) 1/2 пуч.,
  • Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. Куриное филе натираем солью и перцем, обжариваем на сковороде с двух сторон на растительном масле.

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2. Выкладываем в салатник кукурузу и филе, нарезанное на кусочки.

3. Добавляем к салату нарезанный соломкой огурец, болгарский перец.

4. Перемешиваем с зеленью, заправляем 2 ст. ложками масла. Приятного аппетита!

Напомним,

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