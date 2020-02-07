Куриное рагу со сливочным соусом и грибами (рецепт)

7 февраля 2020 19:00 Алла Лысак
Куриное рагу со сливочным соусом и грибами (рецепт)
Куриное рагу со сливочным соусом и грибами (рецепт)
pixabay.com

Нежное мясо в сливочном соусе обязательно вам понравится!

Читайте такжеБыстрое песочное печенье с сахарной пудрой (рецепт)
Ингредиенты:

Для курицы

  • Лук 1 шт.,
  • Перец болгарский ½ шт., 
  • Гвоздика 3 шт.,
  • Лавровый лист 1 шт.,
  • Перец черный молотый 1 щепотка,
  • Соль 1 щепотка,
  • Курица 300-400 г.

Для соуса

  • Шампиньоны 150 г.,
  • Помидоры 1 шт.,
  • Чеснок 2 зубчика
  • Сливочный сыр  1 ½ ст. л.
  • Кетчуп 1 ст. л.
  • Яичные желтки 1 шт.,
  • Лимоны 1 шт.
  • Крахмал 1 ч. л.
  • Горошек зеленый ½ стакана
  • Растительное масло 2 ст. л.
  • Зелень и соль по вкусу. 

Способ приготовления:

1. Курицу разрезаем на средние кусочки, доводим до кипения и сливаем. Меняем воду и заливаем курицу ею полностью. 

2. Очищенный лук нарезаем кольцами, перец очищаем от шкурки и семян. 

3. Для соуса очищаем и нарезаем тонкими кусочками грибы, обжариваем их на растительном масле несколько минут.

Читайте такжеЖаркое под сыром для всей семьи (рецепт)
4. Добавляем на сковороду помидор, нарезанный дольками, и измельченный чеснок.

5. Тушим под крышкой, добавляем 150-200 мл куриного бульона.

6. Отдельно взбиваем венчиком молоко с желтками и крахмалом, вливаем молочную смесь в грибную.

7. Добавляем сливочный сыр, кетчуп и лимонный сок, солим и перчим. Доводим соус до кипения.

8. У курицы удаляем кожу и кладем в теплое сервировочное блюдо. Украшаем горошком, поливаем соусом, приятного аппетита!

Напомним,

Облако тегов

рецепт

Материалы по теме

Быстрое песочное печенье с сахарной пудрой (рецепт)
Еда и рецепты

Быстрое песочное печенье с сахарной пудрой (рецепт)
Жаркое под сыром для всей семьи (рецепт)
Еда и рецепты

Жаркое под сыром для всей семьи (рецепт)
Нежные творожные пончики на сковороде (рецепт)
Еда и рецепты

Нежные творожные пончики на сковороде (рецепт)
Шикарный картофель в фольге из духовки (рецепт)
Еда и рецепты

Шикарный картофель в фольге из духовки (рецепт)

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)
Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста
Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!

Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 05.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 05.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK