Куриное рагу со сливочным соусом и грибами (рецепт)
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Для курицы
- Лук 1 шт.,
- Перец болгарский ½ шт.,
- Гвоздика 3 шт.,
- Лавровый лист 1 шт.,
- Перец черный молотый 1 щепотка,
- Соль 1 щепотка,
- Курица 300-400 г.
Для соуса
- Шампиньоны 150 г.,
- Помидоры 1 шт.,
- Чеснок 2 зубчика
- Сливочный сыр 1 ½ ст. л.
- Кетчуп 1 ст. л.
- Яичные желтки 1 шт.,
- Лимоны 1 шт.
- Крахмал 1 ч. л.
- Горошек зеленый ½ стакана
- Растительное масло 2 ст. л.
- Зелень и соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Курицу разрезаем на средние кусочки, доводим до кипения и сливаем. Меняем воду и заливаем курицу ею полностью.
2. Очищенный лук нарезаем кольцами, перец очищаем от шкурки и семян.
3. Для соуса очищаем и нарезаем тонкими кусочками грибы, обжариваем их на растительном масле несколько минут.
5. Тушим под крышкой, добавляем 150-200 мл куриного бульона.
6. Отдельно взбиваем венчиком молоко с желтками и крахмалом, вливаем молочную смесь в грибную.
7. Добавляем сливочный сыр, кетчуп и лимонный сок, солим и перчим. Доводим соус до кипения.
8. У курицы удаляем кожу и кладем в теплое сервировочное блюдо. Украшаем горошком, поливаем соусом, приятного аппетита!
Напомним,