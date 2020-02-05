Рис с фаршем на сковороде (рецепт)
Предлагаем приготовить простой, но вкусный ужин для всей семьи.
- Вода (для варки риса) 400 мл.,
- Свиной фарш 300 г.,
- Рис 150 г.,
- Луковица 1 шт.,
- Соль 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Промываем рис и выкладываем в кастрюлю. Варим на среднем огне до готовности, приблизительно 15 минут.
3. Обжариваем фарш 3-5 минут, добавляем в сковороду мелко нашинкованную луковицу.
4. Готовим 10-12 минут и тогда добавляем рис и соль. Перемешиваем!
Приятного аппетита!
Напомним,