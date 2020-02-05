Рис с фаршем на сковороде (рецепт)

5 февраля 2020 19:00 Алла Лысак
Рис с фаршем на сковороде (рецепт)
Рис с фаршем на сковороде (рецепт)
pixabay.com

Предлагаем приготовить простой, но вкусный ужин для всей семьи.

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Ингредиенты:

  • Вода (для варки риса) 400 мл.,
  • Свиной фарш 300 г.,
  • Рис 150 г.,
  • Луковица 1 шт.,
  • Соль 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Промываем рис и выкладываем в кастрюлю. Варим на среднем огне до готовности, приблизительно 15 минут.

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2. Размороженный фарш выкладываем на сковороду с 3 ст. ложками растительного масла.

3. Обжариваем фарш 3-5 минут, добавляем в сковороду мелко нашинкованную луковицу. 

4. Готовим 10-12 минут и тогда добавляем рис и соль. Перемешиваем!

Приятного аппетита!

Напомним,

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