Жаркое под сыром для всей семьи (рецепт)
Сочетание куриного филе с шампиньонами никого не оставит равнодушным, а сырная корочка добавит вкусу пикантности!
- Филе куриное 200 г.,
- Шампиньоны 150 г.,
- Сыр твердый 50 г.,
- Луковица 1 шт.,
- Муки пшеничная высшего сорта 1 ст. л.,
- Сливки 20 мл.,
- Масло сливочное 30 г.,
- Соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Шинкуем лук, обжариваем его на сковороде. Через несколько минут добавляем кусочки куриного филе, обжариваем с луком до 50% готовности.
2. Добавляем грибы, нарезанные ломтиками. После 5-10 минут добавляем 100 мл воды и тушим до готовности 15-20 минут.
4. На чистой сухой сковороде обжариваем муку, добавляем сливки и размешиваем до однородной массы.
5. Добавляем масло и получившийся соус выливаем на наше будущее жаркое.
6. Посыпаем тертым сыром и запекаем в духовке 10 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!
Напомним,