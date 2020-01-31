Жаркое под сыром для всей семьи (рецепт)

Жаркое под сыром для всей семьи (рецепт)

Сочетание куриного филе с шампиньонами никого не оставит равнодушным, а сырная корочка добавит вкусу пикантности!

Филе куриное 200 г.,

Шампиньоны 150 г.,

Сыр твердый 50 г.,

Луковица 1 шт.,

Муки пшеничная высшего сорта 1 ст. л.,

Сливки 20 мл.,

Масло сливочное 30 г.,

Соль по вкусу.

Способ приготовления:

1. Шинкуем лук, обжариваем его на сковороде. Через несколько минут добавляем кусочки куриного филе, обжариваем с луком до 50% готовности.

2. Добавляем грибы, нарезанные ломтиками. После 5-10 минут добавляем 100 мл воды и тушим до готовности 15-20 минут.

3. Солим и выкладываем в керамическую форму или на другую сковороду.

4. На чистой сухой сковороде обжариваем муку, добавляем сливки и размешиваем до однородной массы.

5. Добавляем масло и получившийся соус выливаем на наше будущее жаркое.

6. Посыпаем тертым сыром и запекаем в духовке 10 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!

Напомним,