Чесночные пампушки на сковороде (рецепт)

29 января 2020 18:30 Алла Лысак
Чесночные пампушки на сковороде (рецепт)
Чесночные пампушки на сковороде (рецепт)
pixabay.com

Ароматные пампушки можно приготовить даже без духовки!

Ингредиенты:

  • Вода 250 мл., 
  • Сахар 2 ст. л.,
  • Соль 1 ч. л.,
  • Мука пшеничная 450 г.,
  • Дрожжи 20 г.,
  • Масло растительное 2 ст. л.
  • Чеснок по вкусу,
  • Соль 1 ч. л.,
  • Укроп по вкусу,
  • Масло оливковое 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Разводим дрожжи в воде, добавляем сахар, соль, растительное масло и муку (двумя частями), замешиваем тесто.

2. Оставляем его под полотенцем на 40 минут.

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3. Нарезаем укроп, чеснок измельчаем, добавляем оливковое масло и соль, начинка для обработки булочек готова!

4. Тесто делим на 7 частей и скатываем шарики, кладем их на сухую сковороду и оставляем на 20 минут. 

5. Ставим сковороду на плиту на маленький огонь, выпекаем булочки 20 минут. 

6. Выкладываем на тарелку и накрываем пергаментом, затем смазываем приготовленной чесночной смесью и оставляем на 5 минут.

Приятного аппетита!

Напомним,

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