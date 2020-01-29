Чесночные пампушки на сковороде (рецепт)

Ароматные пампушки можно приготовить даже без духовки!

Ингредиенты:

Вода 250 мл.,

Сахар 2 ст. л.,

Соль 1 ч. л.,

Мука пшеничная 450 г.,

Дрожжи 20 г.,

Масло растительное 2 ст. л.

Чеснок по вкусу,

Соль 1 ч. л.,

Укроп по вкусу,

Масло оливковое 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Разводим дрожжи в воде, добавляем сахар, соль, растительное масло и муку (двумя частями), замешиваем тесто.

2. Оставляем его под полотенцем на 40 минут.

3. Нарезаем укроп, чеснок измельчаем, добавляем оливковое масло и соль, начинка для обработки булочек готова!

4. Тесто делим на 7 частей и скатываем шарики, кладем их на сухую сковороду и оставляем на 20 минут.

5. Ставим сковороду на плиту на маленький огонь, выпекаем булочки 20 минут.

6. Выкладываем на тарелку и накрываем пергаментом, затем смазываем приготовленной чесночной смесью и оставляем на 5 минут.

Приятного аппетита!

Напомним,