Чесночные пампушки на сковороде (рецепт)
Ароматные пампушки можно приготовить даже без духовки!
Ингредиенты:
- Вода 250 мл.,
- Сахар 2 ст. л.,
- Соль 1 ч. л.,
- Мука пшеничная 450 г.,
- Дрожжи 20 г.,
- Масло растительное 2 ст. л.
- Чеснок по вкусу,
- Соль 1 ч. л.,
- Укроп по вкусу,
- Масло оливковое 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Разводим дрожжи в воде, добавляем сахар, соль, растительное масло и муку (двумя частями), замешиваем тесто.
2. Оставляем его под полотенцем на 40 минут.
4. Тесто делим на 7 частей и скатываем шарики, кладем их на сухую сковороду и оставляем на 20 минут.
5. Ставим сковороду на плиту на маленький огонь, выпекаем булочки 20 минут.
6. Выкладываем на тарелку и накрываем пергаментом, затем смазываем приготовленной чесночной смесью и оставляем на 5 минут.
Приятного аппетита!
Напомним,