Йоркширский пудинг на завтрак (рецепт)

27 января 2020 19:00 Алла Лысак
Йоркширский пудинг на завтрак (рецепт)
Йоркширский пудинг на завтрак (рецепт)
pixabay.com

Шикарный вариант для завтрака, который запомнится надолго!

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Ингредиенты:

  • Пшеничная мука 100 г.,
  • Молоко 200 г., 
  • Яйцо куриное 1 шт.,
  • Сливочное масло 20 г.,
  • Лимон 1 шт.,
  • Сыр 100 г.,
  • Сахарная пудра по вкусу.

Способ приготовления: 

1. Нагреваем духовку до 220 градусов. Смешиваем для теста муку, яйцо, часть молока и соль. 

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2. Размешиваем все до однородной массы, затем добавляем оставшееся молоко и оставляем на 20-25 минут. 

3. Кладем в маленькие силиконовые формы для выпекания по кусочку сливочного масла, разогреваем до кипения в духовке.

4. Добавляем в формочки тесто на половину объема, выпекаем 20-25 минут. Пудинги резко поднимутся за пределы формочек, это нормально. Внутри будет ямка, в которую можно класть любую начинку на ваш вкус. Мы предлагаем использовать сыр, сахарную пудру и сок лимона. Приятного аппетита!

Напомним,

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