Йоркширский пудинг на завтрак (рецепт)
Шикарный вариант для завтрака, который запомнится надолго!
- Пшеничная мука 100 г.,
- Молоко 200 г.,
- Яйцо куриное 1 шт.,
- Сливочное масло 20 г.,
- Лимон 1 шт.,
- Сыр 100 г.,
- Сахарная пудра по вкусу.
Способ приготовления:
1. Нагреваем духовку до 220 градусов. Смешиваем для теста муку, яйцо, часть молока и соль.
3. Кладем в маленькие силиконовые формы для выпекания по кусочку сливочного масла, разогреваем до кипения в духовке.
4. Добавляем в формочки тесто на половину объема, выпекаем 20-25 минут. Пудинги резко поднимутся за пределы формочек, это нормально. Внутри будет ямка, в которую можно класть любую начинку на ваш вкус. Мы предлагаем использовать сыр, сахарную пудру и сок лимона. Приятного аппетита!
Напомним,