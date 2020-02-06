Быстрое песочное печенье с сахарной пудрой (рецепт)
Песочное печенье станет лучшим дополнением к семейному чаепитию или дружеским посиделкам с кофе!
- Мука 250 г.,
- Маргарин 150 г.,
- Сахарная пудра 150 г.,
- Яйцо 1 шт.,
- Соль по вкусу,
- Растительное масло 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Смешиваем маргарин комнатной температуры с сахарной пудрой, добавляем яйцо и щепотку соли.
3. Смазанными в растительном масле руками скатываем шарики, выкладываем на противень с пергаментом, делаем углубление в середине.
4. Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, 10-12 минут.
Приятного аппетита!
Напомним,