Быстрое песочное печенье с сахарной пудрой (рецепт)

6 февраля 2020 19:00 Алла Лысак
Быстрое песочное печенье с сахарной пудрой (рецепт)
Быстрое песочное печенье с сахарной пудрой (рецепт)
pixabay.com

Песочное печенье станет лучшим дополнением к семейному чаепитию или дружеским посиделкам с кофе!

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Ингредиенты:

  • Мука 250 г., 
  • Маргарин 150 г.,
  • Сахарная пудра 150 г.,
  •  Яйцо 1 шт.,
  • Соль по вкусу, 
  • Растительное масло 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Смешиваем маргарин комнатной температуры с сахарной пудрой, добавляем яйцо и щепотку соли.

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2. В миску с маргарином добавляем муку и замешиваем тесто!

3. Смазанными в растительном масле руками скатываем шарики, выкладываем на противень с пергаментом, делаем углубление в середине.

4. Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, 10-12 минут.

Приятного аппетита!

Напомним,

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