Полезные куриные котлеты с брокколи и сыром (рецепт)
Котлеты будут на порядок полезнее, если вы добавите в них брокколи и сыр!
- Куриный фарш 400 г.,
- Брокколи 200 г.,
- Твердый сыр 50 г.,
- Сметана 100 г.,
- Яйцо 1 шт.,
- Панировочные сухари,
- Чеснок 1-2 зуб.,
- Растительное маслое,
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
1. Разделяем брокколи на соцветия, варим в подсоленной воде 5-7 минут, затем нарезаем на мелкие кусочки.
3. Добавляем в фарш брокколи, формируем котлеты и выкладываем их на противень. Готовим 30 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!
Напомним,