Полезные куриные котлеты с брокколи и сыром (рецепт)

11 февраля 2020 18:30 Алла Лысак
Полезные куриные котлеты с брокколи и сыром (рецепт)
Полезные куриные котлеты с брокколи и сыром в духовке (рецепт)
pixabay.com

Котлеты будут на порядок полезнее, если вы добавите в них брокколи и сыр!

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Ингредиенты:

  • Куриный фарш 400 г.,
  • Брокколи 200 г.,
  • Твердый сыр 50 г., 
  • Сметана 100 г.,
  • Яйцо 1 шт.,
  • Панировочные сухари,
  • Чеснок 1-2 зуб.,
  • Растительное маслое,
  • Соль и перец по вкусу. 

Способ приготовления:

1. Разделяем брокколи на соцветия, варим в подсоленной воде 5-7 минут, затем нарезаем на мелкие кусочки.

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2. Натираем сыр, очищаем чеснок, измельчаем и смешиваем с фаршем, сыром, яйцом, сметаной и сухарями. Солим и перчим смесь, ставим в холодильник на 15 минут.

3. Добавляем в фарш брокколи, формируем котлеты и выкладываем их на противень. Готовим 30 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!

Напомним,

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