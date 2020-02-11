Полезные куриные котлеты с брокколи и сыром (рецепт)

Полезные куриные котлеты с брокколи и сыром в духовке (рецепт)

Котлеты будут на порядок полезнее, если вы добавите в них брокколи и сыр!

Куриный фарш 400 г.,

Брокколи 200 г.,

Твердый сыр 50 г.,

Сметана 100 г.,

Яйцо 1 шт.,

Панировочные сухари,

Чеснок 1-2 зуб.,

Растительное маслое,

Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

1. Разделяем брокколи на соцветия, варим в подсоленной воде 5-7 минут, затем нарезаем на мелкие кусочки.

2. Натираем сыр, очищаем чеснок, измельчаем и смешиваем с фаршем, сыром, яйцом, сметаной и сухарями. Солим и перчим смесь, ставим в холодильник на 15 минут.

3. Добавляем в фарш брокколи, формируем котлеты и выкладываем их на противень. Готовим 30 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!

Напомним,