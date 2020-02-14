Салат «Влюбленный Валентин» (рецепт)
Вкусный салат, который украсит стол ко Дню всех влюбленных!
- Куриное филе 300 г.,
- Шампиньоны 200 г.,
- Сыр 120 г.,
- Чернослив 100 г.,
- Зерна граната 100 г.,
- Яйца 3 шт.,
- Луковица 1 шт.,
- Майонез 5 ст. л.,
- Растительное масло 2 ст. л.,
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Отвариваем куриное филе, выкладываем в миску, доводим до готовности куриные яйца, очищаем.
2. Грибы нарезаем тонкими ломтиками. Добавляем их к луку, мелко нашинкованному и обжаренному на сковороде с растительным маслом.
3. Солим и перчим, жарим еще 3-5 минут.
5. Выкладываем нарезанное куриное филе в форме сердца, солим и смазываем майонезом.
6. Далек выкладываем слой грибов, слой чернослива, смазываем майонезом.
7. Тертые яйца выкладываем сверху и по бокам, сыр натираем на терке и используем в качестве украшения салата.
8. Наносим майонезную сеточку и украшаем салат в форме сердца зернами граната. Приятного аппетита!
Напомним.