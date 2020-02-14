Салат «Влюбленный Валентин» (рецепт)

14 февраля 2020 18:30 Алла Лысак
Салат «Влюбленный Валентин» (рецепт)
Салат «Влюбленный Валентин» (рецепт)
pixabay.com

Вкусный салат, который украсит стол ко Дню всех влюбленных!

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Ингредиенты:

  • Куриное филе 300 г.,
  • Шампиньоны 200 г., 
  • Сыр 120 г.,
  • Чернослив 100 г.,
  • Зерна граната 100 г.,
  • Яйца 3 шт.,
  • Луковица 1 шт.,
  • Майонез 5 ст. л.,
  • Растительное масло 2 ст. л.,
  • Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Отвариваем куриное филе, выкладываем в миску, доводим до готовности куриные яйца, очищаем.

2. Грибы нарезаем тонкими ломтиками. Добавляем их к луку, мелко нашинкованному и обжаренному на сковороде с растительным маслом. 

3. Солим и перчим, жарим еще 3-5 минут.

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4. Чернослив размачиваем в кипятке.

5. Выкладываем нарезанное куриное филе в форме сердца, солим и смазываем майонезом.

6. Далек выкладываем слой грибов, слой чернослива, смазываем майонезом.

7. Тертые яйца выкладываем сверху и по бокам, сыр натираем на терке и используем в качестве украшения салата.

8. Наносим майонезную сеточку и украшаем салат в форме сердца зернами граната. Приятного аппетита!

Напомним.

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