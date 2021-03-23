Готовим идеальный бисквит для выпечки (рецепт)
Задумывая выпечку, каждая хозяйка хочет, чтобы домашний бисквит получился высоким и рыхлым.
Ингредиенты:
- Мука 120 г,
- Ванильный сахар 4 г,
- Крахмал 25 г,
- Молоко 40 мл,
- Масло подсолнечное 20 мл,
- Разрыхлитель 1 ч. л.,
- Сахар 130 г,
- Яйцо 4 шт.
Рецепт приготовления
1. Вбиваем яйца в глубокую миску, взбиваем, чтобы появилась пенка (достаточно 3-4 минут).
2. Отдельно смешиваем ванильный сахар с сахаром, затем пересыпаем к яйцам и взбиваем еще 10-15 минут.
Масса должна получиться однородной, пышной и устойчивой.
3. Добавляем смесь разрыхлителя и крахмала к яичной массе.
5. К тесту добавляем масло и молоко.
Совет!
Масло и молоко наливайте по стенкам миски, очень осторожно. Также важно следить, чтобы жидкость была комнатной температуры.
6. Тщательно перемешанное тесто выливаем в форму и запекаем в духовке при 180 градусах 30-35 минут.
Приятного аппетита!
Напомним,