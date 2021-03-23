Готовим идеальный бисквит для выпечки (рецепт)

Задумывая выпечку, каждая хозяйка хочет, чтобы домашний бисквит получился высоким и рыхлым.

Ингредиенты:

Мука 120 г,

Ванильный сахар 4 г,

Крахмал 25 г,

Молоко 40 мл,

Масло подсолнечное 20 мл,

Разрыхлитель 1 ч. л.,

Сахар 130 г,

Яйцо 4 шт.

Рецепт приготовления

С такой основой можно сделать множество кондитерских шедевров, а для приготовления правильного и вкусного бисквита по нашему рецепту потребуется минимум основных ингредиентов и всего 1,5 часа вашего времени.

1. Вбиваем яйца в глубокую миску, взбиваем, чтобы появилась пенка (достаточно 3-4 минут).

2. Отдельно смешиваем ванильный сахар с сахаром, затем пересыпаем к яйцам и взбиваем еще 10-15 минут.

Масса должна получиться однородной, пышной и устойчивой.

3. Добавляем смесь разрыхлителя и крахмала к яичной массе.

4. Муку, просеянную через сыто, всыпаем к смеси. Медленно и осторожно вымешиваем тесто движениями сверху вниз.

5. К тесту добавляем масло и молоко.

Рецепт вкусного бисквита / pixabay.com

Совет!

Масло и молоко наливайте по стенкам миски, очень осторожно. Также важно следить, чтобы жидкость была комнатной температуры.

6. Тщательно перемешанное тесто выливаем в форму и запекаем в духовке при 180 градусах 30-35 минут.

Приятного аппетита!

Напомним,