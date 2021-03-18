Сырки из творога в шоколаде - рецепт от актрисы Ольги Мороз

Основа глазированных сырков – творог, его польза всем известна. Сырки получаются нежными, мягкими и очень по-домашнему. Но как их приготовить дома? Рецептом поделилась актриса Ольга Мороз.

С понедельника по четверг в 20:15 зрители СТБ продолжают следить за тем, как разворачивается судьба героев сериала «Авантюра на двоих». Актриса Ольга Морозова, сыгравшая в проекте, поделилась со своими подписчиками в социальной сети легким и вкусным рецептом сырков в шоколаде.

Основа:

400 г творога

40 г кокосовой стружки

50 г масло сливочное

50 г сахарной пудры + ванилин

Все вымешиваем, формируем сырки и ставим в морозилку на 40 минут.

Глазурь:

Шоколад 200г

Растительное масло 40г

Грецкий орех (молотый/жареный)

На водяной бане растопить шоколад, добавить масло и орехи. Замороженные сырки окунаем в шоколад и ставим опять в морозилку. Достаем по готовности. Приятного аппетита!