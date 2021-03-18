Сырки из творога в шоколаде - рецепт от актрисы Ольги Мороз

Эксклюзив 18 марта 2021 09:55 Александр Кива
Сырки из творога в шоколаде - рецепт от актрисы Ольги Мороз
Актриса Ольга Мороз поделилась рецептом глазированных сырков
пресс-служба

Основа глазированных сырков – творог, его польза всем известна. Сырки получаются нежными, мягкими и очень по-домашнему. Но как их приготовить дома? Рецептом поделилась актриса Ольга Мороз.

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С понедельника по четверг в 20:15 зрители СТБ продолжают следить за тем, как разворачивается судьба героев сериала «Авантюра на двоих». Актриса Ольга Морозова, сыгравшая в проекте, поделилась со своими подписчиками в социальной сети легким и вкусным рецептом сырков в шоколаде.

Основа:

  • 400 г творога
  • 40 г кокосовой стружки
  • 50 г масло сливочное
  • 50 г сахарной пудры + ванилин

Все вымешиваем, формируем сырки и ставим в морозилку на 40 минут.

Глазурь:

  • Шоколад 200г
  • Растительное масло 40г
  • Грецкий орех (молотый/жареный)

На водяной бане растопить шоколад, добавить масло и орехи. Замороженные сырки окунаем в шоколад и ставим опять в морозилку. Достаем по готовности. Приятного аппетита!

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Напомним, уже в понедельник, 22 марта, в слоте «СТБ-сериал» состоится премьера сериала «Любовь Веры», в котором также сыграет Ольга Морозова. Не пропустите!

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