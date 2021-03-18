Сырки из творога в шоколаде - рецепт от актрисы Ольги Мороз
Основа глазированных сырков – творог, его польза всем известна. Сырки получаются нежными, мягкими и очень по-домашнему. Но как их приготовить дома? Рецептом поделилась актриса Ольга Мороз.
С понедельника по четверг в 20:15 зрители СТБ продолжают следить за тем, как разворачивается судьба героев сериала «Авантюра на двоих». Актриса Ольга Морозова, сыгравшая в проекте, поделилась со своими подписчиками в социальной сети легким и вкусным рецептом сырков в шоколаде.
Основа:
- 400 г творога
- 40 г кокосовой стружки
- 50 г масло сливочное
- 50 г сахарной пудры + ванилин
Все вымешиваем, формируем сырки и ставим в морозилку на 40 минут.
Глазурь:
- Шоколад 200г
- Растительное масло 40г
- Грецкий орех (молотый/жареный)
На водяной бане растопить шоколад, добавить масло и орехи. Замороженные сырки окунаем в шоколад и ставим опять в морозилку. Достаем по готовности. Приятного аппетита!