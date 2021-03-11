Масленица 2021: рецепт блинов с сыром и зеленью от актрисы Анастасии Иванюк

Эксклюзив 11 марта 2021 23:25 Юлия Крутиева
Масленица 2021: рецепт блинов с сыром и зеленью от актрисы Анастасии Иванюк
Масленица 2021: рецепт блинов с сыром и зеленью от актрисы Анастасии Иванюк
пресс-служба

Самые вкусные блины на Масленицу 2021. Как приготовить блины с сыром и зеленью - необычный и одновременно простой рецепт читайте на сайте tv.ua.

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Наконец-то пришло время радовать себя вкусными блинчиками на Масленицу! По этому поводу мы обратились к актрисе Анастасии Иванюк (парамедик Рита из сериала “Швидка” на канале НЛО TV). Она поделилась с нами необычным, но одновременно простым рецептом блинов.

Как готовить обычные блины на молоке – знают все. А вот как разнообразить привычное блюдо – я вам сейчас расскажу!

Ингредиенты:

  • Молоко — 500 мл 
  • Яйца — 2 шт 
  • Мука — 1,5 стакана 
  • Ваш любимый сыр — 100 гр
  • Зелень — на выбор 
  • Сахар — 2 ст л
  • Соль — щепотка
  • Масло растительное — 1-2 с.л + 2 с.л (для обжарки)

Способ приготовления:

  1. Выливаем молоко в миску, добавляем яйца, сахар и соль — хорошенько перемешиваем.
  2. Всыпаем муку, все так же хорошо перемешиваем, чтобы избавиться от комочков.
  3. Добавляем мелко нарезанную зелень (хотя, я иногда пропускаю этот шаг) и тертый сыр, снова перешиваем.
  4. Добавляем 1-2 ст.л. растительного масла.
  5. Обжариваем наши сырные блины с зеленью с двух сторон, предварительно немного смазав сковородку маслом. Дожидаемся аппетитной золотой корочки по краям. 
  6. Иии...не поверите — это все! Сырные блины с зеленью готовы! Очень простой, но не стандартный рецепт, который украсит ваш праздничный стол! Всем приятного аппетита!

Масленица 2021: рецепт блинов с сыром и зеленью от актрисы Анастасии Иванюк / пресс-служба

Напомним,

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