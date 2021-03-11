Масленица 2021: рецепт блинов с сыром и зеленью от актрисы Анастасии Иванюк
Эксклюзив 11 марта 2021 23:25
Масленица 2021: рецепт блинов с сыром и зеленью от актрисы Анастасии Иванюк
пресс-служба
Самые вкусные блины на Масленицу 2021. Как приготовить блины с сыром и зеленью - необычный и одновременно простой рецепт читайте на сайте tv.ua.
Анастасии Иванюк (парамедик Рита из сериала “Швидка” на канале НЛО TV). Она поделилась с нами необычным, но одновременно простым рецептом блинов.
Как готовить обычные блины на молоке – знают все. А вот как разнообразить привычное блюдо – я вам сейчас расскажу!
Ингредиенты:
- Молоко — 500 мл
- Яйца — 2 шт
- Мука — 1,5 стакана
- Ваш любимый сыр — 100 гр
- Зелень — на выбор
- Сахар — 2 ст л
- Соль — щепотка
- Масло растительное — 1-2 с.л + 2 с.л (для обжарки)
Способ приготовления:
- Выливаем молоко в миску, добавляем яйца, сахар и соль — хорошенько перемешиваем.
- Всыпаем муку, все так же хорошо перемешиваем, чтобы избавиться от комочков.
- Добавляем мелко нарезанную зелень (хотя, я иногда пропускаю этот шаг) и тертый сыр, снова перешиваем.
- Добавляем 1-2 ст.л. растительного масла.
- Обжариваем наши сырные блины с зеленью с двух сторон, предварительно немного смазав сковородку маслом. Дожидаемся аппетитной золотой корочки по краям.
- Иии...не поверите — это все! Сырные блины с зеленью готовы! Очень простой, но не стандартный рецепт, который украсит ваш праздничный стол! Всем приятного аппетита!
Масленица 2021: рецепт блинов с сыром и зеленью от актрисы Анастасии Иванюк / пресс-служба
Напомним,