Капустная шарлотка с грибами: рецепт от актрисы сериала "Громада" Татьяны Юриковой
Эксклюзив 5 марта 2021 05:30
Капустная шарлотка с грибами: рецепт от актрисы сериала "Громада" Татьяны Юриковой
пресс-служба
Хотите разнообразить сладкую выпечку новым для себя рецептом? Мы подготовили для вас простой рецепт капустной шарлотки с грибами по рецепту Татьяны Юриковой.
Татьяна Юрикова предлагает приготовить блюдо по ее фирменному “ленивому” рецепту – капустную шарлотку с грибами.
Ингредиенты:
- Мука: 100 гр
- Яйца: 3 шт.
- Разрыхлитель: 1.5 чайн.л.
- Перец черный молотый: по вкусу
- Сахар: 1 чайн.л.
- Соль: 0.5 чайн.л.
- Капуста: 500 гр
- Грибы: 100 гр
Способ приготовления:
- Обжариваем капусту с грибами в сливочном масле около пяти минут.
- Также в начинку по желанию можно добавить немного репчатого или зеленого лука.
- Грибы можно заменить мясом, рисом, сыром или другими продуктами по вашему желанию.
- Когда начинка готова, приступаем к приготовлению теста.
- Взбиваем яйца с солью, сахаром и перцем.
- Затем добавляем муку и разрыхлитель.
- Тесто получится густоватым текучим.
- В емкость, где лежит начинка, заливаем тесто и тщательно перемешиваем общую массу.
- Смесь выкладываем в форму для запекания, которую предварительно необходимо смазать маслом или застелить пергаментной бумагой.
- Запекается шарлотка с капустой около часа в духовке, разогретой до 220 градусов. Приятного аппетита!
Напомним,