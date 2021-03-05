Капустная шарлотка с грибами: рецепт от актрисы сериала "Громада" Татьяны Юриковой

Эксклюзив 5 марта 2021 05:30 Юлия Крутиева
Капустная шарлотка с грибами: рецепт от актрисы сериала
Капустная шарлотка с грибами: рецепт от актрисы сериала "Громада" Татьяны Юриковой
пресс-служба

Хотите разнообразить сладкую выпечку новым для себя рецептом? Мы подготовили для вас простой рецепт капустной шарлотки с грибами по рецепту Татьяны Юриковой.

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Актриса сериала “Громада” на канале НЛО TV Татьяна Юрикова предлагает приготовить блюдо по ее фирменному “ленивому” рецепту – капустную шарлотку с грибами.

Ингредиенты:

  • Мука: 100 гр
  • Яйца: 3 шт.
  • Разрыхлитель: 1.5 чайн.л.
  • Перец черный молотый: по вкусу
  • Сахар: 1 чайн.л.
  • Соль: 0.5 чайн.л.
  • Капуста: 500 гр
  • Грибы: 100 гр

Способ приготовления:

  1. Обжариваем капусту с грибами в сливочном масле около пяти минут.
  2. Также в начинку по желанию можно добавить немного репчатого или зеленого лука.
  3. Грибы можно заменить мясом, рисом, сыром или другими продуктами по вашему желанию.
  4. Когда начинка готова, приступаем к приготовлению теста.
  5. Взбиваем яйца с солью, сахаром и перцем.
  6. Затем добавляем муку и разрыхлитель.
  7. Тесто получится густоватым текучим.
  8. В емкость, где лежит начинка, заливаем тесто и тщательно перемешиваем общую массу.
  9. Смесь выкладываем в форму для запекания, которую предварительно необходимо смазать маслом или застелить пергаментной бумагой.
  10. Запекается шарлотка с капустой около часа в духовке, разогретой до 220 градусов. Приятного аппетита!

Напомним,

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