Картофельные колбаски с беконом и грибами: рецепт блюда в духовке или на гриле
18 марта 2021 14:10
Картофельные колбаски с беконом и грибами: рецепт блюда в духовке или на гриле
пресс-служба канала Украина
Как вкусно и необычно приготовить картофель - читайте в нашем материале. Простой рецепт картофельных колбасок с грибами и беконом - на сайте TV.UA.
Читайте такжеПостные блюда в Великий пост: рецепт салата из моркови, меда и орехов от Марины БоржемскойВедущий программы «Ранок з Україною» на канале «Украина», известный кулинар Григорий Герман, рассказал, как сделать картофельные колбаски с грибами и беконом, запечь которые можно в духовке или на гриле.
Ингредиенты:
- Картофель – 1,5 кг
- Лук – 2 шт.
- Грибы – 250 г
- Бекон – 150 г
- Мускатный орех, соль и перец.
Способ приготовления:
- Поставить сковороду на огонь и разогреть масло. Нарезать лук и отправить на сковородку жариться до золотистого цвета. Тем временем измельчить грибы и добавить их к луку. Небольшими полосками нарезать бекон и отправить к овощной смеси.
- Половину очищенного картофеля натереть на крупной части терки, половину – на мелкой. Соответственно и отправлять в сковороду, помешивая. Но картофель не следует доводить до готовности. Добавить натертый мускатный орех, соль и перец, перемешать и снять с огня.
- Натуральную колбасную оболочку надеть на кончик мясорубки и начинить картофельной смесью. Выложить колбаски на противень и осторожно пробить зубочисткой. Смазать маслом и отправить в духовку, разогретую до 190 градусов, на 20 минут. Приятного аппетита!
Картофельные колбаски с беконом и грибами: рецепт блюда в духовке или на гриле / пресс-служба
Напомним,