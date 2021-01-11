Свиная рулька с апельсинами в пиве: оригинальный рецепт от Григория Германа

11 января 2021 01:00 Юлия Крутиева
Свиная рулька с апельсинами в пиве: оригинальный рецепт от Григория Германа
Свиная рулька с апельсинами в пиве: оригинальный рецепт от Григория Германа
пресс-служба

Пошаговый рецепт, как приготовить в домашних условиях свиную рульку!

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Кулинарный энтузиаст и ведущий программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Григорий Герман рассказал, как приготовить неимоверную запеченную рульку, которая станет центральным блюдом вашего стола.

Ингредиенты:

  • Свиная рулька – 1,5-2 кг
  • Темное пиво – 2 л
  • Лук – 3 шт.
  • Чеснок – 5-7 зубчиков 
  • Душистый и чёрный перец, тмин, лавровый лист, гвоздика, веточки розмарина
  • Апельсин – 1 шт.
  • Мед – 2 ст.л.
  • Коньяк или ром – 200 мл

Способ приготовления:

  1. Для начала нужно очистить и измельчить лук и чеснок. Рульку залить пивом, добавить лук и чеснок, черный и душистый перец, тмин, лавровый лист, гвоздику, соль, розмарин и кольца апельсина. Накрыть крышкой. Варить на небольшом огне 1,5 часа.
  2. Дальше нужно отобрать 50 мл бульона и смешать с медом. Выложить рульку на деко. Тщательно смазать соусом и запекать 15 минут при температуре 200 градусов.
  3. Перед подачей рульку выложить на блюдо. Алкоголь налить в соусник. Подготовить зажигалку и выключить свет. Рульку слегка полить алкоголем и поджечь. Подливать алкоголь, поддерживая пламя страсти, пока соусник не опустеет.

Свиная рулька с апельсинами в пиве: оригинальный рецепт от Григория Германа / пресс-служба

Напомним,

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