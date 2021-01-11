Свиная рулька с апельсинами в пиве: оригинальный рецепт от Григория Германа
11 января 2021 01:00
Свиная рулька с апельсинами в пиве: оригинальный рецепт от Григория Германа
пресс-служба
Пошаговый рецепт, как приготовить в домашних условиях свиную рульку!
Григорий Герман рассказал, как приготовить неимоверную запеченную рульку, которая станет центральным блюдом вашего стола.
Ингредиенты:
- Свиная рулька – 1,5-2 кг
- Темное пиво – 2 л
- Лук – 3 шт.
- Чеснок – 5-7 зубчиков
- Душистый и чёрный перец, тмин, лавровый лист, гвоздика, веточки розмарина
- Апельсин – 1 шт.
- Мед – 2 ст.л.
- Коньяк или ром – 200 мл
Способ приготовления:
- Для начала нужно очистить и измельчить лук и чеснок. Рульку залить пивом, добавить лук и чеснок, черный и душистый перец, тмин, лавровый лист, гвоздику, соль, розмарин и кольца апельсина. Накрыть крышкой. Варить на небольшом огне 1,5 часа.
- Дальше нужно отобрать 50 мл бульона и смешать с медом. Выложить рульку на деко. Тщательно смазать соусом и запекать 15 минут при температуре 200 градусов.
- Перед подачей рульку выложить на блюдо. Алкоголь налить в соусник. Подготовить зажигалку и выключить свет. Рульку слегка полить алкоголем и поджечь. Подливать алкоголь, поддерживая пламя страсти, пока соусник не опустеет.
Свиная рулька с апельсинами в пиве: оригинальный рецепт от Григория Германа / пресс-служба
Напомним,