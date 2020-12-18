Рецепт полезного завтрака для школьника от Ирины Хоменко

Эксклюзив 18 декабря 2020 23:00 Юлия Крутиева
Рецепт полезного завтрака для школьника от Ирины Хоменко
Рецепт полезного завтрака для школьника от Ирины Хоменко
пресс-служба

Для многих мам актуален вопрос: чем накормить ребенка перед школой.

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Мы спросили у актрисы шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Ирины Хоменко: что она обычно готовит своему сыну-первокласснику Дамиру? Как оказалось, все очень полезно и просто.

Завтрак моего сына-первоклассника всегда начинается с каши. Это наше неизменное правило!

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Каши могут быть разные: гречневая, овсяная, рисовая. Сварив кашу, я каждое утро добавляю в тарелку чайную ложку меда и сухофрукты. Это могут быть мелко нарезанные курага, изюм, инжир, чернослив, сушеная вишня. Причем, все эти ингредиенты мы вялим самостоятельно еще с лета. Знаю, что не все дети любят кашу. Но если добавить к ним немного сухофруктов (которые еще и очень полезные!) получается совсем другой вкус!

Вдобавок к каше сын утром пьет узвар из яблок и груши. А еще его любимый напиток на данный момент – это облепиховый чай. В такой чай я добавляю несколько капель апельсинового сока, немного корицы и тру имбирь на терке.

Вот и все: сытный и полезный завтрак для школьника готов!

Напомним,

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