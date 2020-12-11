Рождественский штоллен: рецепт праздничной выпечки от Юлии Панковой

11 декабря 2020 11:15 Юлия Крутиева
Рождественский штоллен: рецепт праздничной выпечки от Юлии Панковой
Рождественский штоллен: рецепт праздничной выпечки от Юлии Панковой
instagram.com/pankova_julja

Хотите дома приготовить на Рождество 2021 что-то невероятно вкусное? Ведущая Нового канала Юлия Панкова поделилась своим рецептом рождественской выпечки - как приготовить рождественский штоллен пошаговый рецепт.

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Пора приятных предновогодних хлопот началась. На прилавках магазинов появились елочные украшения и рождественские атрибуты. А чтобы гастрономически порадовать близких – рекомендуем приготовить штоллен. Ведущая проекта «Ревизор», кулинар Юлия Панкова делится своим проверенным рецептом. Сохраняйте и готовьте.

Впервые я попробовала штоллен в Мюнхене, – говорит ведущая. – Он был мягкий, с большим количеством сухофруктов. Мне очень понравился вкус. Когда вернулась домой, попыталась его сделать. Кстати, штоллен надо всегда готовить с хорошим настроением. Считаю, что именно в этом заключается секрет его неповторимого вкуса!

Ингредиенты:

  • 100 г – изюма, кураги и вяленой клюквы
  • 100 мл. – рома или коньяка

Для теста:

  • 200 мл – молока
  • 1 ч. л. – сухих дрожжей
  • 150 г – сахара
  • 150 г – мягкого сливочного масла
  • 2 шт. – яиц
  • 1 ч. л. – смеси пряностей (корицы, имбиря, мускатного ореха, кардамона)
  • Цедра одного лимона и одного апельсина
  • 500 г – муки
  • 50 г – миндаля, фундука, кешью
  • 200 г – марципана
  • Щепотка соли и ванилина

Для присыпки:

  • 50 г – сливочного масла
  • 50 г – сахарной пудры

Рождественский штоллен: рецепт праздничной выпечки от Юлии Панковой / instagram.com/pankova_julja

Способ приготовления:

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1. Берем изюм, вяленую клюкву и курагу. Моем, просушиваем бумажным полотенцем. Курагу измельчаем до размера изюма. Заливаем полученную смесь алкоголем (ром, коньяк, бренди или ликер). Накрываем, оставляем настаиваться минимум 8-12 часов.

2. Орехи подсушиваем в духовке при температуре 150 градусов 8-10 минут, периодически помешивая. Охлаждаем их, рубим на кусочки среднего размера.

3. Готовим опару. В миску кладем дрожжи, добавляем из общего количества 1 ст. л. сахара и 2 ст. л. муки. Заливаем 100 мл теплого молока (36-37°С). Все перемешиваем, накрываем, отправляем в теплое место на 30-40 мин. Когда опара будет готова, сахар (оставшуюся часть) смешиваем с ванилью, пряностями, цедрой одного лимона и одного апельсина.

4. В 100 мл теплого молока добавляем яйца комнатной температуры, перемешиваем. Размягченное сливочное масло разминаем, добавляем смесь сахара и пряностей, перемешиваем. Вливаем яично-молочную массу, смешиваем до однородности. Добавляем просеянную муку, часть оставляем для присыпки стола, перемешиваем.

5. Посыпаем стол мукой, выкладываем тесто и хорошо вымешиваем 10-15 мин. У меня ушло 550 г муки. Больше добавлять не надо, только чтобы можно было вымесить тесто. Оно получается мягкое, эластичное, чуть-чуть прилипает к рукам. Перекладываем тесто в миску, слегка смазанную растительным маслом, накрываем пищевой пленкой или полотенцем. Ставим в теплое место примерно на два часа. Ориентируемся не на время, а на пышность теста.

6. Затем в готовое тесто добавляем измельченные орехи и пропитанные алкоголем сухофрукты (лишнюю влагу нужно слить). Все хорошо перемешиваем. Полученное тесто делим на две части (будет два штоллена). Каждую выкладываем в форме овала с толщиной слоя в 1 см.

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7. Марципановую массу делим на два кусочка, из каждого формируем валик чуть меньшей длины, чем овал теста. Выкладываем валик марципана на тесто, но не в центр, а немного сбоку. Накрываем другой стороной теста, оставляя немного неприкрытый край. Верхний слой теста заворачиваем наполовину назад. Тесто получается сложенным зигзагом. То же самое проделываем с другой частью теста.

8. Противень застилаем пергаментом или фольгой, слегка смазываем растительным маслом, перекладываем на него штоллен (для каждого свой противень). Мне хотелось, чтобы штоллен не расползся, поэтому я делаю из фольги ограничительные бортики. Ставим штоллены на расстойку на 40-60 мин. в теплое место. Выпекаем при температуре 160С один час. Если штоллены зарумянились, но еще не пропеклись, накрываем их фольгой. Готовность проверяем сухой зубочисткой.

9. Горячие штоллены вынимаем из духовки и сразу обильно смазываем растопленным сливочным маслом. Щедро посыпаем сахарной пудрой, просеянной через ситечко. Когда пудра впитается, снова посыпаем. Еще теплые штоллены заворачиваем в бумагу для выпечки, затем в фольгу или полотенце. Убираем в темное прохладное место для вызревания. 

Совет: Непосредственно перед подачей к столу посыпаем штоллены свежим слоем сахарной пудры.

Напомним,

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