Топ-3 маринади для соковитої курки

Куряче м’ясо займає важливе місце у раціоні українців. Воно поживне, смачне, відносно недороге, має гарний вміст білка, вітамінів групи B, мікроелементів.

Швидкий маринад для курячих гомілок

Додаючи різні соуси, гірчицю, заправки, господиня може дивувати родину кожен день іншою стравою. Розповімо про секрети маринаду до курки та що з неї можна приготувати, щоб поласувати у святкові та звичайні дні.

Як замаринувати курку, щоб вона була соковита, духмяна та м’якенька? Візьміть за основу рецепт https://www.torchyn.ua/recipes/marynad-dlia-kurky, завдяки якому запечені курячі гомілки вдаються навіть кухарям-початківцям. Один раз спробуєте і будете весь час так готувати, бо це легко, швидко і дуже смачно.

Для приготування страви треба взяти:

800 г курячих гомілок;

4 ст. л. гірчиці в зернах Торчин® «З медом»;

4 ст. л. соєвого соусу Торчин® «Класичний смак»;

2 зубчики часнику;

дрібку спецій для курки.

Маринад для курки надає пікантний, водночас ніжний та гострий солодкуватий смак, хрустку скоринку та соковите м'ясо.

Як готувати?

Треба змішати й збити виделкою гірчицю, соєвий соус, приправу до курки. Повинна вийти однорідна емульсія з дуже апетитним запахом. Добре промиті курячі гомілки занурюють у маринад на 30 хв. Перекладають м’ясо у вогнетривкий посуд, додають подрібнений часник, трошки вершкового масла або олії. Запікають у розігрітій до 200 градусів духовці 40-45 хв. Залишками маринаду кілька разів під час приготування змащують гомілки — так вони вийдуть з хрусткою скоринкою.

Маринад з майонезу, часнику і куркуми

Запікати гомілки можна на подушці з порізаної та підсоленої, як для смаження, картоплі. Якщо у маринад додати трохи паприки на свій смак (ніжної або гострої), то страва вийде ще більш смачною, а колір скоринки насиченим.

Якщо близьким подобається курка в духовці або на грилі, цей рецепт вам підійде. Для приготування маринаду потрібно:

100 г майонезу;

4 зубчики часнику;

40 г не дуже гострої гірчиці;

прянощі 80 г (навпіл куркума та карі);

сіл, молотий чорний перець — на свій смак.

Якщо маєте інші улюблені приправи, додайте їх у маринад.

Приготування

Змішують майонез, прянощі, гірчицю, додають розчавлений часник, сіл і перець. Ретельно миють м’ясо, обсушують паперовим рушником, змащують маринадом. Зверніть увагу — між приготуванням маринаду та запіканням курки має пройти 2-3 години для маринування. Потім курку відправляють в духовку (180 градусів) на 50-60 хв, час від часу перевіряють готовність страви.

Азійський флер: мед, часник, соєвий соус

Азійська кухня багата на різноманітні соуси для курки. Пропонуємо дуже смачний варіант з медом і соєвим соусом. Для нього потрібно взяти:

8 ст. л. соєвого соусу;

4 зубчики часнику;

2 ч. л. паприки (навпіл — гострої та солодкої);

2 ст. л. меду;

10 мл олії.

На свій смак додайте сіль та мелений чорний перець. Але з сіллю обережно, бо її багато у соєвому соусі.

Готуйте з насолодою

Рецепт розраховано на тушку вагою 1,5-2 кг. Замаринувати її краще на ніч, але можна обійтися і двома годинами. Курку мають, обсушують паперовим рушником. Змащують тушку маринадом зсередини та зовні. Як замаринується, кладуть у змащену олією форму або чавунну пательню. Тримають у духовці 1,5 години за температурою 200 градусів.

Скільки ще існує маринадів для курки? Мабуть, десятки, може й сотні. Але навіть цих трьох рецептів вистачить, щоб частіше ласувати ніжним м’ясом з приголомшливим незрівнянним смаком. Тож готуйте та їжте з насолодою.