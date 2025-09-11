Як приготувати легку та поживну вечерю? Описала ведуча «Хто знає?» Даша Астафʼєва.

На календарі – вересень, тож хочеться огорнути вечори затишком. А що може бути кращим за ароматну страву, яка збирає навколо себе родину й друзів? Лише процес її приготування! Ведуча квіз-шоу «Хто знає?» Даша Астафʼєва поділилася рецептом, що підкорить як смаком, так і легкістю виконання.

У результаті у вас вийде ніжна, соковита форель із делікатним цитрусовим ароматом та золотистою картоплею, що тане в роті, – зазначає Даша.

Інгредієнти:

форель – 1 шт.

картопля молода середнього розміру – 1,5 кг.

лимон – 1 шт.

розмарин – 3-4 гілочки.

оливкова олія – 2 ст. л.

сіль морська – за смаком.

перець чорний свіжомелений – за смаком.

Соковита форель з нотками цитрусу: рецепт від Даші Астафʼєвої / Пресслужба Нового каналу

Приготування страви: