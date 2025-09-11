Соковита форель з нотками цитрусу: рецепт від Даші Астафʼєвої

11 вересня 2025 09:30 Туренко Андрій
Соковита форель з нотками цитрусу: рецепт від Даші Астафʼєвої
Ведуча Даша Астафʼєва
Пресслужба Нового каналу

Як приготувати легку та поживну вечерю? Описала ведуча «Хто знає?» Даша Астафʼєва.

На календарі – вересень, тож хочеться огорнути вечори затишком. А що може бути кращим за ароматну страву, яка збирає навколо себе родину й друзів? Лише процес її приготування! Ведуча квіз-шоу «Хто знає?» Даша Астафʼєва поділилася рецептом, що підкорить як смаком, так і легкістю виконання.

У результаті у вас вийде ніжна, соковита форель із делікатним цитрусовим ароматом та золотистою картоплею, що тане в роті, – зазначає Даша.

Інгредієнти:

  • форель – 1 шт.
  • картопля молода середнього розміру – 1,5 кг.
  • лимон – 1 шт.
  • розмарин – 3-4 гілочки.
  • оливкова олія – 2 ст. л.
  • сіль морська – за смаком.
  • перець чорний свіжомелений – за смаком.

Соковита форель з нотками цитрусу: рецепт від Даші Астафʼєвої / Пресслужба Нового каналу

Приготування страви:

  1. Дістаньте шматок охолодженої форелі та залиште його на кілька хвилин, щоб риба набула кімнатної температури.
  2. Ретельно промийте та очистіть молоду картоплю. Наріжте лимон тоненькими скибочками.
  3. Застеліть деко пергаментом та ввімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. 
  4. На рибі зробіть акуратні надрізи, злегка натріть сіллю. У кожен надріз вкладіть тонкі скибочки лимона.
  5. Розкладіть навколо риби молоду картоплю, збризніть оливковою олією, приправте перцем.
  6. Запікайте протягом 25 хвилин. Потім зменшіть температуру до 150°C і готуйте ще 30 хвилин. Готово!
