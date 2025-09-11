Соковита форель з нотками цитрусу: рецепт від Даші Астафʼєвої
11 вересня 2025 09:30
Ведуча Даша Астафʼєва
Пресслужба Нового каналу
Як приготувати легку та поживну вечерю? Описала ведуча «Хто знає?» Даша Астафʼєва.
У результаті у вас вийде ніжна, соковита форель із делікатним цитрусовим ароматом та золотистою картоплею, що тане в роті, – зазначає Даша.
Інгредієнти:
- форель – 1 шт.
- картопля молода середнього розміру – 1,5 кг.
- лимон – 1 шт.
- розмарин – 3-4 гілочки.
- оливкова олія – 2 ст. л.
- сіль морська – за смаком.
- перець чорний свіжомелений – за смаком.
Соковита форель з нотками цитрусу: рецепт від Даші Астафʼєвої / Пресслужба Нового каналу
Приготування страви:
- Дістаньте шматок охолодженої форелі та залиште його на кілька хвилин, щоб риба набула кімнатної температури.
- Ретельно промийте та очистіть молоду картоплю. Наріжте лимон тоненькими скибочками.
- Застеліть деко пергаментом та ввімкніть духовку розігріватися до 180 градусів.
- На рибі зробіть акуратні надрізи, злегка натріть сіллю. У кожен надріз вкладіть тонкі скибочки лимона.
- Розкладіть навколо риби молоду картоплю, збризніть оливковою олією, приправте перцем.
- Запікайте протягом 25 хвилин. Потім зменшіть температуру до 150°C і готуйте ще 30 хвилин. Готово!