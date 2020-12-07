Канапе со шпротами: новогодний рецепт от актера Владимира Гладкого

Эксклюзив 7 декабря 2020 16:30 Юлия Крутиева
Канапе со шпротами: новогодний рецепт от актера Владимира Гладкого
Канапе со шпротами: новогодний рецепт от актера Владимира Гладкого
пресс-служба

Что приготовить дома на Новый год 2021?! Рецепт новогоднего блюда на праздничный стол – читайте в нашем материале.

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Вы уже задумывались над тем, какие блюда будут на вашем новогоднем столе? Мы решили поинтересоваться у звезд: что они будут готовить на праздник. Актер сериала «СуперКопы» на канале НЛО TV Владимир Гладкий решил не заморачиваться со сложностью блюда. Но разве это важно, когда блюдо приготовлено с душой?

Ингредиенты:

  • Батон (нарезной или целый)
  • Сливочное масло
  • Шпроты консервированные
  • Соленые огурцы

Способ приготовления:

  1. Берем кусок батона (можно и не нарезной, но это еще лишнее действие – его нарезать).
  2. Кусок мажем маслом – осторожно нежно, будто гладим котика.
  3. После приятной процедуры намазывания приходит очередь шпрот! Шпроты желательно покупать не просроченные. Для этого надо найти дату изготовления, взять календарь и сравнить даты. Если просроченные, то лучше выбросить (но, если гости будут не очень желательны – то и такие пойдут).
  4. На смазанный ломтик батона бросаем шпротик, подрезаем кусочек соленого огурчика и (о чудо!) прекрасное блюдо к любому празднику готово!
  5. Но каким бы ни было блюдо, главное – это прекрасная компания за столом. Поэтому желаю вам наслаждаться не только блюдами на праздничном новогоднем столе, но и замечательной компанией в этот день!

Напомним,

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