Канапе со шпротами: новогодний рецепт от актера Владимира Гладкого
Эксклюзив 7 декабря 2020 16:30
Канапе со шпротами: новогодний рецепт от актера Владимира Гладкого
пресс-служба
Что приготовить дома на Новый год 2021?! Рецепт новогоднего блюда на праздничный стол – читайте в нашем материале.
«СуперКопы» на канале НЛО TV Владимир Гладкий решил не заморачиваться со сложностью блюда. Но разве это важно, когда блюдо приготовлено с душой?
Ингредиенты:
- Батон (нарезной или целый)
- Сливочное масло
- Шпроты консервированные
- Соленые огурцы
Способ приготовления:
- Берем кусок батона (можно и не нарезной, но это еще лишнее действие – его нарезать).
- Кусок мажем маслом – осторожно нежно, будто гладим котика.
- После приятной процедуры намазывания приходит очередь шпрот! Шпроты желательно покупать не просроченные. Для этого надо найти дату изготовления, взять календарь и сравнить даты. Если просроченные, то лучше выбросить (но, если гости будут не очень желательны – то и такие пойдут).
- На смазанный ломтик батона бросаем шпротик, подрезаем кусочек соленого огурчика и (о чудо!) прекрасное блюдо к любому празднику готово!
- Но каким бы ни было блюдо, главное – это прекрасная компания за столом. Поэтому желаю вам наслаждаться не только блюдами на праздничном новогоднем столе, но и замечательной компанией в этот день!
Напомним,