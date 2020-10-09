ТОП-5 книг для осенних вечеров от актера "СуперКопов" Сергея Куды

Эксклюзив 9 октября 2020 00:05 Юлия Крутиева
ТОП-5 книг для осенних вечеров от актера
ТОП-5 книг для осенних вечеров от актера "СуперКопов" Сергея Куды

Осень – это время задушевных вечеров с самыми близкими, просмотра сериалов и чтения любимых книг.

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Мы попросили актера сериала «СуперКопы» на канале НЛО TV Сергея Куду посоветовать ТОП-5 любимых книг, которые идеально подходят для осени.

«Подсознание может все!», Джон Кехо

Эта маленькая книжечка изменила мою жизнь. Ее автор, Джон Кехо, основательно изучил человеческий мозг, поэтому точно знает (и советует читателям!), как активировать его безграничные возможности. Я был в восторге от прочтения – надеюсь, вам тоже понравится.

«Богатый папа. Бедный папа», Роберт Кийосаки

Хорошая книга для понимания того, как работают деньги. Полностью следовать всем советам не имеет смысла, но для общей финансовой грамотности знаний в книге вдосталь. К тому же, книга не написана сухим финансовым языком, поэтому читать ее очень легко.

«Стальная крыса», Гарри Гаррисон

Книга «Стальная крыса» – это жанр научно-космической фантастики. Приключения тайного агента на просторах Вселенной. Впервые роман американского писателя Гарри Гаррисона был издан еще в 1961 году, но с тех пор он не утратил своей популярности ы актуальности! Будьте готовы к тому, что приключения межгалактического героя перенесут вас на время чтения в совсем другой, необычный, но такой интересный мир.

«Три закона робототехники», Айзек Азимов

«Три закона робототехники» – это обязательные правила поведения роботов в научной фантастике от мастера своего жанра, легендарного писателя Айзека Азимова (как видите, я любитель жанра научной фантастики). Эта книга о развитии искусственного интеллекта. К слову, фильм «Я робот» снят по мотивам этой книги.

«Хроники Амбера», Роджер Желязны

«Хроники Амбера» – это цикл из десяти романов в жанре фэнтези (да, тут читать – не перечитать на всю осень!). Вселенная книг состоит из огромного множества параллельных миров. Одним словом – это целый отдельный мир, который поглощает вас на время чтения. Если вы любите жанр фэнтези – очень рекомендую к прочтению!

Напомним,

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