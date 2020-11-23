Тыквенные оладьи по рецепту судьи МастерШеф Владимира Ярославского
Как приготовить дома нежные и вкусные оладьи из тыквы? Простой рецепт тыквенных оладий от Владимира Ярославского.
Ингредиенты:
- 240 гр. очищенной тыквы
- 30 гр. репчатого лука (белого)
- 1 яйцо
- 25-30 гр. (1 ст. ложка) муки
- рубленая петрушка
- соль
- молотый перец
Способ приготовления:
1) Очищенную тыкву и лук, нарезаю небольшими кусочками, измельчаю их в блендере, но не до жидкой консистенции, а чтобы оставались кусочки с размером в 1/3 гречневого зерна.
Почему это важно? Потому что такие кусочки не пускают много сока, плюс текстура очень хорошо работает, когда жарим тыкву - так вкуснее. Очень рекомендую добавлять лук как обязательный элемент, без него совершенно не вкусно, пробовал не раз!
3) Обжариваю на среднем огне или даже чуть ниже минимум 4 минуты, чтобы хорошо все ингредиенты поджарились.
4) Когда оладий схватился на одной стороне, переворачиваю на другую с помощью широкой лопатки и также обжариваю до румяности. Так его не нужно допекать под крышкой.
После этого подаю оладьи: кладу лосось, козий сыр, свежий соус из йогурта с огурцом и эстрагоном, листья салата, яйцо пашот. Дома можно подать даже просто со сметаной. Вкусного вам тыквенного сезона!
Напомним,