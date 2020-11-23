Тыквенные оладьи по рецепту судьи МастерШеф Владимира Ярославского

23 ноября 2020 14:40 Юлия Крутиева
Тыквенные оладьи по рецепту судьи МастерШеф Владимира Ярославского
Тыквенные оладьи по рецепту судьи МастерШеф Владимира Ярославского
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Как приготовить дома нежные и вкусные оладьи из тыквы? Простой рецепт тыквенных оладий от Владимира Ярославского.

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Знаменитый шеф-повар, судья 10 сезона «МастерШеф», который выходит каждую субботу на СТБ, Владимир Ярославский поделился рецептом тыквенных оладий. Даже в сочетании с обычной сметаной они удивят вас интересным необыкновенным вкусом.

Ингредиенты:

  • 240 гр. очищенной тыквы
  • 30 гр. репчатого лука (белого)
  • 1 яйцо
  • 25-30 гр. (1 ст. ложка) муки
  • рубленая петрушка
  • соль
  • молотый перец

Тыквенные оладьи по рецепту судьи МастерШеф Владимира Ярославского / пресс-служба

Способ приготовления:

1) Очищенную тыкву и лук, нарезаю небольшими кусочками, измельчаю их в блендере, но не до жидкой консистенции, а чтобы оставались кусочки с размером в 1/3 гречневого зерна.

Почему это важно? Потому что такие кусочки не пускают много сока, плюс текстура очень хорошо работает, когда жарим тыкву - так вкуснее. Очень рекомендую добавлять лук как обязательный элемент, без него совершенно не вкусно, пробовал не раз!

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2) После измельчения добавляю яйцо, соль, перец, муку. Замесил тесто и дальше обжариваю один большой оладий на скороводе (у меня диаметр 26 см., как сковорода) или на блиннице с насадкой для оладий. Но мне на сковороде больше нравится, берите с антипригарным покрытием!

3) Обжариваю на среднем огне или даже чуть ниже минимум 4 минуты, чтобы хорошо все ингредиенты поджарились.

4) Когда оладий схватился на одной стороне, переворачиваю на другую с помощью широкой лопатки и также обжариваю до румяности. Так его не нужно допекать под крышкой.

После этого подаю оладьи: кладу лосось, козий сыр, свежий соус из йогурта с огурцом и эстрагоном, листья салата, яйцо пашот. Дома можно подать даже просто со сметаной. Вкусного вам тыквенного сезона!

Напомним,

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