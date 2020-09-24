ТОП-12 кулинарных лайфхаков от Владимира Ярославского, которые используют лучшие шефы мира

ТОП-12 кулинарных лайфхаков от Владимира Ярославского, которые используют лучшие шефы мира

Лайфхаки для кухни упростят процесс готовки, помогут сэкономить ваше время, и сделают вас мастером на кухне.

Каждую субботу в 19:00 в эфире телеканала СТБ выходит премьера 10 сезона легендарного кулинарного проекта "МастерШеф". Судья Владимир Ярославский поделился лайфхаками, которые используют лучшие шефы мира.

1. В вакуумных пакетах все сохраняется дольше.

2. Зелень лучше хранить между влажными салфетками в закрытой емкости в холодильнике при температуре 7 градусов.

3. После размораживания белых грибов, грибы перед жаркой необходимо отжать в вафельном полотенце (тем самым забрав воду, после чего грибы будут лучше жариться).

4. Сок, который выделился при размораживании грибов и после отжима нужно уварить в 2-3 раза и использовать, как натуральный ароматизатор вкуса белого гриба.

5. Белые грибы, лисички и маслята можно жарить сырыми без отваривания.

Белые грибы / pixabay.com

6. Чтобы продукты не приставали к сковородке нужно использовать для приготовления сковороду с толстым дном - нагреть ее, добавить в нее масло и только когда она нагреется (не начинает дымить) выкладываем продукт, жарим его до готовой (румяной) корочки и только потом перекладываем на новую сторону.

7. Картофель можно смягчить в готовом виде - замочив в растворе соли до приготовления (мясо/рыба становится сочнее, мягче и вкуснее, время от 4 до 24 часов вымачивания в растворе соли).

8. Если в блюде чего-то не хватает добавьте соли, а если соус соленый, но все равно чего-то не хватает - лимонный сок или винный уксус (пара капель).

9. Острота и лишняя соль гасится сливками.

10. Чтобы бульон был более ароматный, овощи нужно подпечь или поджарить до ароматной корочки.

11. Пюре с жареной картошки - очень вкусное (можете попробовать использовать вчерашнюю).

12. Природный источник глютомат (усилителя вкуса) - соевый соус, томатная паста, водоросли и пармезан.

Будьте мастерами на своей кухне!

Напомним,