Глинтвейн с апельсином: рецепт от Сержа Куницына

Эксклюзив 17 сентября 2020 11:20 Юлия Крутиева
Глинтвейн с апельсином: рецепт от Сержа Куницына
Глинтвейн с апельсином: рецепт от Сержа Куницына
пресс-служба

Осень – пора уютных холодных вечеров и горячих напитков. Сложно представить это время года без любимого напитка многих – ароматного глинтвейна.

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Мы попросили ведущего шоу «Оттак Мастак» на канале НЛО TV Сержа Куницына поделиться авторским рецептом глинтвейна с апельсином и корицей.

Варить глинтвейн – не сложно, – говорит ведущий. – Я бы сказал – приятно. Поэтому готовить напиток нужно в хорошем настроении и для хорошей компании.

Помимо компании и особого настроя вам понадобятся:

Ингредиенты:

  • Вино красное крепкое - 750 мл
  • Апельсин - 1 шт.
  • Сок апельсиновый - 400 мл
  • Корица - 2 палочки
  • Сахар (обычный или коричневый) - 125 г (по вкусу)
  • Мед – по вкусу

Глинтвейн с апельсином: рецепт от Сержа Куницына / пресс-служба

Способ приготовления:

1. Соединяем в кастрюле вино, апельсиновый сок, палочки корицы и сахар. Греем все это на среднем огне, помешивая, пока сахар не растворится.

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2. Далее моем апельсин и нарезаем его кусочками вместе с кожурой.

3. Добавляем в кастрюлю с напитком кусочки апельсина.

4. Полученный апельсиновый глинтвейн оставляем на небольшом огне на 10 минут. Очень важно не давать глинтвейну закипеть – иначе алкоголь испарится!

5. Как только наш напиток будет готов – сразу подавайте его гостям (он должен быть горячим!). Поэтому разливайте глинтвейн в теплостойкую посуду.

6. Советую в немного остывший глинтвейн (чашку) добавить чайную ложку меда – так будет еще вкуснее!

7. Апельсин и корицу можно оставить – так напиток будет еще ароматнее.

Вкусного вам глинтвейна и теплых осенних вечеров в хорошей компании!

Напомним,

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