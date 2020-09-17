Глинтвейн с апельсином: рецепт от Сержа Куницына
Осень – пора уютных холодных вечеров и горячих напитков. Сложно представить это время года без любимого напитка многих – ароматного глинтвейна.
Варить глинтвейн – не сложно, – говорит ведущий. – Я бы сказал – приятно. Поэтому готовить напиток нужно в хорошем настроении и для хорошей компании.
Помимо компании и особого настроя вам понадобятся:
Ингредиенты:
- Вино красное крепкое - 750 мл
- Апельсин - 1 шт.
- Сок апельсиновый - 400 мл
- Корица - 2 палочки
- Сахар (обычный или коричневый) - 125 г (по вкусу)
- Мед – по вкусу
Способ приготовления:
1. Соединяем в кастрюле вино, апельсиновый сок, палочки корицы и сахар. Греем все это на среднем огне, помешивая, пока сахар не растворится.
3. Добавляем в кастрюлю с напитком кусочки апельсина.
4. Полученный апельсиновый глинтвейн оставляем на небольшом огне на 10 минут. Очень важно не давать глинтвейну закипеть – иначе алкоголь испарится!
5. Как только наш напиток будет готов – сразу подавайте его гостям (он должен быть горячим!). Поэтому разливайте глинтвейн в теплостойкую посуду.
6. Советую в немного остывший глинтвейн (чашку) добавить чайную ложку меда – так будет еще вкуснее!
7. Апельсин и корицу можно оставить – так напиток будет еще ароматнее.
Вкусного вам глинтвейна и теплых осенних вечеров в хорошей компании!
Напомним,