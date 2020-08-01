ТОП-5 мест для отдыха в Украине от Сержа Куницына

Эксклюзив 1 августа 2020 22:10 Юлия Крутиева
ТОП-5 мест для отдыха в Украине от Сержа Куницына
Серж Куницын
пресс-служба

Это лето многие из нас проведут в Украине, поэтому грех не воспользоваться такой возможностью, чтобы найти новые места для отдыха.

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Мы попросили ведущего шоу «Оттак Мастак» на канале НЛО TV Сержа Куницына поделиться своей подборкой ТОП-5 мест, куда он советует отправиться каждому.

Каневское водохранилище (Киевская область)

В 13-летнем возрасте я вместе с родственниками по традиции провел каникулы в палаточном городке на Каневском водохранилише. Тогда там были около 12 палаток. А в самом городе свои правила, обязанности, дисциплина, приготовления еды на костре, каждый вечер пение у костра, истории от взрослых – опыт на всю жизнь. И, конечно, невероятная природа.

Закарпатье

В детстве танцевальные сборы проходили у границы в Венгрии, кажется, местность называется Кострино. Горы, горная река, катание на порогах, невероятно чистый воздух, своя аутентичная культура, кухня, сбор черники в горах и огромная саранча (раньше такую никогда не видел). Приехать сюда теперь уже во взрослом возрасте однозначно стоит.

Мигия (Николаевская область)

Село Мигия называют украинской Швейцарией. А все из-за скалистого рельефа и небесно-голубого озера здесь. Это место поразило меня своей красотой. Сюда однозначно стоит приехать любителям покататься на байдарках или для рафтинга по Южному Бугу.

Южный Буг

Вообще, река Южный Буг стоит отдельного внимания. В свое время я проводил здесь большое мероприятие со сплавами и альпинизмом. Стыдно признаться, но до этого даже не думал, что Николаевская область такая красивая – сюда стоит приезжать ради природы, реки и атмосферы!

Лазурное (Херсонская область)

С Лазурным у меня связаны приятные юношеские воспоминания. В свое время мы отдыхали там с танцевальным коллективом. Бесились, встречали рассветы, влюблялись, одевались в широкие штаны и ходили на дискотеку – это была молодость!

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