ТОП-3 места для отдыха в Украине от актрисы Надежды Хильской

Эксклюзив 29 июля 2020 22:30 Юлия Крутиева
ТОП-3 места для отдыха в Украине от актрисы Надежды Хильской
ТОП-3 места для отдыха в Украине от актрисы Надежды Хильской
пресс-служба

Этим летом многие из нас открыли для себя внутренний туризм, и оказалось… в Украине так много интересных мест для отдыха!

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Актриса сериала «Швидка» на канале НЛО TV Надежда Хильская составила ТОП-3 мест для яркого летнего отдыха, куда советует отправиться каждому.

Львов

Волшебный город Львов! Он такой уютный: со своими крохотными улочками, историей, вкусным кофе. Многие едут во Львов на Новый год и Рождество, но, поверьте: там в любое время года будет интересно! Советую посетить Львов до конца лета, чтобы вдоволь погулять по городу и насладиться его атмосферой.

Карпаты

Летом в Карпатах очень круто! Там прохладнее, чем в городе, можно собирать ягоды и грибы. На витязи подниматься на гору и любоваться волшебными видами. Пить воду прямо из ручейков. В Карпатах такое свежий воздух, что хочется надышаться на год вперед – успейте словить этот момент.

Остров Джарылгач

Ну и, наконец, Джарылгач – остров рядом с Скадовском. Там невероятно здорово! Это заповедник с кучей зверей: дикие кабанчики с кабанятами, косули, енотовидные собаки. Еще и дельфины подплывают очень близко к берегу и прыгают над водой. Такой себе бесплатный зоопарк с дельфинарием в естественных условиях. Мы отдыхали там компанией друзей с палатками. И это было прекрасно! Если вы там не были, то есть время срочно это исправить.

Куда бы вы не отправились – хорошего вам отдыха!

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отдых звезд Украина НЛО TV Львов Карпаты путешествия отдых путешествие Надежда Хильская остров Джарылгач

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