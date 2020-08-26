Маринованная тыква рецепт: малокалорийный гарнир от Юлии Панковой

26 августа 2020 16:30 Юлия Крутиева
Маринованная тыква рецепт: малокалорийный гарнир от Юлии Панковой
Маринованная тыква рецепт: малокалорийный гарнир от Юлии Панковой
пресс-служба Нового канала

Ведущая Нового канала Юлия Пакова рассказала, как готовит гарнир к курочке. Простой рецепт маринованной тыквы.

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Тыква – замечательный овощ со сладковатым вкусом, который содержит множество витаминов. Чаще всего из него варят каши или запекают в духовке. Кстати, из мякоти получаются вкусные гарниры, которые подходят к большинству мясных блюд. Ведущая проекта «Ревизор» (Новый канал), кулинар Юлия Панкова делится простым рецептом приготовления маринованной тыквы, который подойдет к рыбе или мясу.

Такой гарнир будет выглядеть ярко и вкусно, – говорит Юля. – Кроме того, блюдо содержит мало калорий и положительно влияет на процесс пищеварения. Этот гарнир я подаю с запеченной курочкой. Рекомендую попробовать и вам.

Маринованная тыква рецепт: малокалорийный гарнир от Юлии Панковой / пресс-служба Нового канала

Ингредиенты:

  • 500 г – тыквы
  • 1 стакан – яблочного уксуса
  • 1 стакан – сахара
  • 5 шт. – гвоздики
  • 1 шт. – палочки корицы
  • 250 мл – воды
  • 1 ч. л. – тертого имбиря

Способ приготовления:

1. Тыкву нарежьте кубиками или соломкой.
2. Положите в кастрюлю и залейте водой с сахаром и уксусом. Оставьте в этом сиропе на ночь.
3. Все пряности положите в марлю. Завяжите, чтобы ничего не выпало. Опустите их в маринад к тыкве.
4. Поставьте кастрюлю на огонь. Варите 5-7 минут до прозрачности.
5. Прокипятите сироп и сварите в нем тыкву до состояния аль денте, до легкой прозрачности кусочков.
6. Пусть тыква остынет в сиропе.
7. Подавайте с мясом или рыбой.

Напомним,

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