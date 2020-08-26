Маринованная тыква рецепт: малокалорийный гарнир от Юлии Панковой
Ведущая Нового канала Юлия Пакова рассказала, как готовит гарнир к курочке. Простой рецепт маринованной тыквы.
Такой гарнир будет выглядеть ярко и вкусно, – говорит Юля. – Кроме того, блюдо содержит мало калорий и положительно влияет на процесс пищеварения. Этот гарнир я подаю с запеченной курочкой. Рекомендую попробовать и вам.
Ингредиенты:
- 500 г – тыквы
- 1 стакан – яблочного уксуса
- 1 стакан – сахара
- 5 шт. – гвоздики
- 1 шт. – палочки корицы
- 250 мл – воды
- 1 ч. л. – тертого имбиря
Способ приготовления:
1. Тыкву нарежьте кубиками или соломкой.
2. Положите в кастрюлю и залейте водой с сахаром и уксусом. Оставьте в этом сиропе на ночь.
3. Все пряности положите в марлю. Завяжите, чтобы ничего не выпало. Опустите их в маринад к тыкве.
4. Поставьте кастрюлю на огонь. Варите 5-7 минут до прозрачности.
5. Прокипятите сироп и сварите в нем тыкву до состояния аль денте, до легкой прозрачности кусочков.
6. Пусть тыква остынет в сиропе.
7. Подавайте с мясом или рыбой.
Напомним,