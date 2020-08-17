Картофельный гратен: рецепт от Аманды Ироаньи

Эксклюзив 17 августа 2020 11:56 Александр Кива
Картофельный гратен: рецепт от Аманды Ироаньи
Картофельный гратен от Аманды Ироаньи
пресс-служба

Это блюдо получается нежным, ароматным, с хрустящей сырной корочкой. Аманда Ироаньи поделилась рецептом картофельного гратена.

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Модель и ведущая шоу «Оттак Мастак» на канале НЛО TV Аманда Ироанья умеет подбирать малокалорийные блюда для своего рациона. А еще умеет их вкусно готовить! Аманда поделилась любимым рецептом картофельного гратена, который советует приготовить каждому.

Это блюдо невероятно вкусное и легкое в приготовлении. Идеальный вариант для гарнира. А калорийность на 100 г – всего 130ккал!

Итак – картофельный гратен (или по-народному – запеканка).

Из молочной продукции я ем только сыр, потому все заменяю растительным, так и вкуснее, и полезнее.

Для одной порции понадобится:
  • Картофель - 2 шт;
  • Сливки - 100 мл (я беру кокосовые);
  • Молоко - 100 мл (кокосовое);
  • Чеснок - 3 зубчика;
  • Лавровый лист - 1 шт;
  • Твёрдый сыр и специи - по желанию;
  • Сливочное масло - тоже беру кокосовое
Приготовление:

Натираем вымытый и очищенный картофель на плоской терке. Не толсто и не тонко! Если у вас нет – нарезать равномерными кольцами.

Чеснок рубим крупными дольками.

На сковородке растапливаем масло, бросаем лавровый лист и чеснок. Обжариваем, но не зажариваем.

Молоко и сливки, в равных пропорциях, вливаем туда же (я ещё добавляю мускатный орех). Даем закипеть и кидаем картофель. Соль, перец по вкусу. Даем покипеть на среднем огне минут пять. Проверяем его готовность ножом, он должен быть полусырым.

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Берем глубокую порционную форму и натираем оставшимся зубчиком чеснока, разрезанным пополам, и смазываем сливочным маслом.

Аккуратно, слоями «по кругу» выкладываем картофель (он выкладывает в два слоя), чуть солим.

Заливаем смесью, в которой он варился, и отправляем в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на двадцать минут.

По вашему желанию, можете посыпать тертым сыром и поставить в духовку на минути 2-3 до «корочки».

Приятного аппетита!

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