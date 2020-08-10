Смузи из арбуза и банана рецепт: полезный напиток от ведущей Нового канала Оли Манько

10 августа 2020 16:30 Юлия Крутиева
Смузи из арбуза и банана рецепт: полезный напиток от ведущей Нового канала Оли Манько
Ведущая Оля Манько
пресс-служба Нового канала

Простым рецептом полезного напитка поделилась ведущая реалити "У кого больше?" Оля Манько.

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Нет идеальней времени для арбуза, чем август. Сочный, без химикатов и добавок роста - он прекрасно утоляет жажду в жару, и обманывает наш аппетит, позволяя не съесть лишнего. А если арбуз миксовать с другими фруктами и ягодами, можно получить настоящую витаминную «бомбу».

Подобный напиток мы с Максом – моим мужем в обычной жизни и соперником по реалити, пили в Индонезии, – вспоминает Оля. – Он был очень вкусным. Его ингредиенты нам не удалось узнать – все же языковой барьер, но подобный напиток получилось сделать дома.

Ингредиенты:

  • 1 банан
  • 6 кусков арбуза
  • ягоды малины по вкусу 
  • сливки

Способ приготовления:

  1. Банан очистите от кожуры, и нарежьте дольками.
  2. Арбуз очистите от косточек.
  3. Малину помойте.
  4. Выложите в блендер все фрукты, залейте их сливками и взбивайте в течение нескольких минут. Готово! Сверху можно украсить напиток взбитыми сливками – это очень вкусно.

Совет: если вы хотите, чтобы смузи стал более питательным можно добавить немного гранолы. Приятно аппетита!

Смузи из арбуза и банана рецепт от Оли Манько / pixabay.com

Напомним, 

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