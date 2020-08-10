Смузи из арбуза и банана рецепт: полезный напиток от ведущей Нового канала Оли Манько
10 августа 2020 16:30
Ведущая Оля Манько
пресс-служба Нового канала
Простым рецептом полезного напитка поделилась ведущая реалити "У кого больше?" Оля Манько.
арбуза, чем август. Сочный, без химикатов и добавок роста - он прекрасно утоляет жажду в жару, и обманывает наш аппетит, позволяя не съесть лишнего. А если арбуз миксовать с другими фруктами и ягодами, можно получить настоящую витаминную «бомбу».
Подобный напиток мы с Максом – моим мужем в обычной жизни и соперником по реалити, пили в Индонезии, – вспоминает Оля. – Он был очень вкусным. Его ингредиенты нам не удалось узнать – все же языковой барьер, но подобный напиток получилось сделать дома.
Ингредиенты:
- 1 банан
- 6 кусков арбуза
- ягоды малины по вкусу
- сливки
Способ приготовления:
- Банан очистите от кожуры, и нарежьте дольками.
- Арбуз очистите от косточек.
- Малину помойте.
- Выложите в блендер все фрукты, залейте их сливками и взбивайте в течение нескольких минут. Готово! Сверху можно украсить напиток взбитыми сливками – это очень вкусно.
Совет: если вы хотите, чтобы смузи стал более питательным можно добавить немного гранолы. Приятно аппетита!
Смузи из арбуза и банана рецепт от Оли Манько / pixabay.com
Напомним,