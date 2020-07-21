Как выбрать спелый арбуз в дом: ТОП-4 главных критерия
Арбуз - любимое лакомство многих взрослых и детей в летнее время года.
Покупайте ягоду только в проверенных местах
Не стоит покупать арбуз на стихийных рынках. Врачи советуют приобретать ягоду исключительно в магазинах либо на проверенных точках. Если же вы уже оказались на рынке, убедитесь в том, что арбуз находился под навесом. Это поможет вам избежать отравления, а также даст более свежий вкус. Также смотрите на расстояние ягод от земли - он должен быть не менее 15 сантиметров.
Пристально рассмотрите арбуз
Не выбирайте слишком большую ягоду
Идеальный арбуз не должен быть очень большим либо маленьким. Оптимальный размер - средний. Спелость можно идентифицировать по полоскам арбуза. Если они контрастные, значит, ягода свежая и вкусная.
Слушайте звук арбуза
Метод постукивания действительно работает. Спелый арбуз должен звенеть. Сравнить звук можно со звонком в двери квартиры. Поэтому не упускайте возможности проверить арбуз таким способом.
Напомним,