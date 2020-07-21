Как выбрать спелый арбуз в дом: ТОП-4 главных критерия

21 июля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Как выбрать спелый арбуз в дом: ТОП-4 главных критерия
Как выбрать спелый арбуз в дом: ТОП-4 главных критерия
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Арбуз - любимое лакомство многих взрослых и детей в летнее время года.

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Однако, при выборе арбуза крайне важно учитывать еще и его спелость. Ведь если ее не будет, вероятнее всего в лучшем случае вы останетесь просто разочарованными вкусом ягоды, а в худшем - можете отравиться. Чтобы избежать этой неприятной оказии, обязательно обратите внимание на следующие пункты. 

Покупайте ягоду только в проверенных местах

Не стоит покупать арбуз на стихийных рынках. Врачи советуют приобретать ягоду исключительно в магазинах либо на проверенных точках. Если же вы уже оказались на рынке, убедитесь в том, что арбуз находился под навесом. Это поможет вам избежать отравления, а также даст более свежий вкус. Также смотрите на расстояние ягод от земли - он должен быть не менее 15 сантиметров. 

Пристально рассмотрите арбуз

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На ягоде не должно быть трещин, помятостей либо другого рода визуальных повреждений. Дело в том, что любые царапины и впадины в арбузе могут стать причиной появления бактерий и гниения.

Не выбирайте слишком большую ягоду

Идеальный арбуз не должен быть очень большим либо маленьким. Оптимальный размер - средний. Спелость можно идентифицировать по полоскам арбуза. Если они контрастные, значит, ягода свежая и вкусная. 

Слушайте звук арбуза  

Метод постукивания действительно работает. Спелый арбуз должен звенеть. Сравнить звук можно со звонком в двери квартиры. Поэтому не упускайте возможности проверить арбуз таким способом. 

Напомним, 

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