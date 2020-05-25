Полезная программа: ТОП-3 продуктов для красоты волос и ногтей
Во вторник, 26 мая, в 10:00 на «Интере» в «Полезной программе» ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, что нужно есть, чтобы надолго сохранить здоровье и красоту волос и ногтей.
«Волосы и ногти состоят из кератина, в них происходят схожие процессы, поэтому улучшить их состояние помогут одни и те же продукты, – рассказывает ведущей Полезной программы Александр Лукьяненко. – Грибы, например, содержат пантотеновую кислоту, действующую как антистресс, а рибофлавин, которым особенно богаты белые грибы, отвечает за здоровую кожу, ногти и волосы. Большое содержание белка, железа, калия и кальция в йогурте улучшает пищеварение, укрепляет ногти, а также защищает кости от ломкости. А тунец, как и все сорта жирных рыб, имеет высокое содержание витамина D, улучшающего состояние волос и ногтей, и является источником кислот омега-3 и омега-6, которые регулируют уровень холестерина».
Звездные эксперты ток-шоу – народная артистка Украины Ольга Сумская, солистка Национальной оперы Украины Елена Гончарук и прима-балерина Кристина Шишпор.
Напомним,