Полезная программа: ТОП-3 продуктов для красоты волос и ногтей

25 мая 2020 12:00 Александр Кива
Полезная программа: ТОП-3 продуктов для красоты волос и ногтей
Полезная программа от 26.05.2020: ТОП-3 продуктов для красоты волос и ногтей
пресс-служба

Во вторник, 26 мая, в 10:00 на «Интере» в «Полезной программе» ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, что нужно есть, чтобы надолго сохранить здоровье и красоту волос и ногтей.

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Состояние наших волос и ногтей является внешним признаком здоровья организма. Если ногти ломаются, а волосы выпадают – это свидетельствует о недостатке питательных веществ. По мнению экспертов, справиться с проблемами помогут грибы, йогурт и тунец. Эти продукты являются антиоксидантами, содержат минералы и необходимые витамины.

«Волосы и ногти состоят из кератина, в них происходят схожие процессы, поэтому улучшить их состояние помогут одни и те же продукты,  рассказывает ведущей Полезной программы Александр Лукьяненко.  Грибы, например, содержат пантотеновую кислоту, действующую как антистресс, а рибофлавин, которым особенно богаты белые грибы, отвечает за здоровую кожу, ногти и волосы. Большое содержание белка, железа, калия и кальция в йогурте улучшает пищеварение, укрепляет ногти, а также защищает кости от ломкости. А тунец, как и все сорта жирных рыб, имеет высокое содержание витамина D, улучшающего состояние волос и ногтей, и является источником кислот омега-3 и омега-6, которые регулируют уровень холестерина».

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Какой из упомянутых продуктов является лидером по полезности для красоты и здоровья? Какие вещества способны сделать волосы шелковистыми, а ногти – крепкими и блестящими? На что обращать внимание, чтобы выбирать только качественные продукты? Как уберечься от отравления грибами? Как лучше употреблять йогурт, чтобы получить максимум пользы? И какие необычные блюда можно приготовить из тунца, зрители узнают в специальном выпуске ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер» завтра, 26 мая, в 10:00.

Звездные эксперты ток-шоу – народная артистка Украины Ольга Сумская, солистка Национальной оперы Украины Елена Гончарук и прима-балерина Кристина Шишпор.

Напомним, 

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