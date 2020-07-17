Диетологи назвали главные причины потреблять арбуз каждый день

17 июля 2020 17:00 Антонина Старовойт
Диетологи назвали главные причины потреблять арбуз каждый день
Диетологи назвали главные причины потреблять арбуз каждый день
pixabay.com

Арбуз - ягода, любимая многими. Однако, даже без всеобщего обожания арбуз имеет целый ряд положительных качеств, которые отлично влияют на организм.

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Регулярное потребление арбуза чревато целым рядом положительных изменений. Вместе с тем, ягода может привлечь сразу четырьмя достоинствами. 

Диетичность 

В 100 граммах арбуза содержится всего 30 калорий. Именно поэтому одной из наиболее популярных диет среди худеющих является арбуза. Она строится вокруг этой ягоды, которая, к тому же, богата и остальными полезными веществами.

Витамин С

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В 800 г арбуза содержится суточная норма витамина С. Это важно потому как он является важный антиоксидантом, помогающим восстановить поврежденные свободными радикалами клетки в организме.  

Помощник для глаз 

Также в арбузе содержится витамин А - вещество, которое напрямую отвечает за здоровье органов зрения и кожи. Помимо этого, арбуз также имеет свойства антиоксидантов.

Убирает крепатуру 

В составе ягоды содержится вещество цитруллинн. Именно оно помогает убирать боль в мышцах после продолжительный тренировки в зале. Конечно, купить цитруллин можно и в аптеке, однако лучше вещество усвоиться именно вместе с арбузным соком. 

Напомним, 

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