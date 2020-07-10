Врачи рассказали, какие продукты помогут избавиться от отеков

Отеки часто дают нам о себе знать после бурного застолья либо как следствие недосыпа.

Черешня

В любом случае, они часто могут мешать и создавать не самый эстетичный внешний вид. Однако, исправить это весьма легко. Достаточно всего лишь пересмотреть ваш рацион питания и добавить следующие продукты.

В летнее время черешня - универсальная ягода, которая помогает эффективно справиться с отеками. Помимо этого, ягода обладает отличным мочегонным средством. Соответственно, жидкость не будет точно застаиваться внутри вас.

Черная смородина

Курага

Потреблять черную смородину для снятия отеков можно двумя способами. Вы можете либо есть по 100 грамм чистой ягоды, либо отварить компот без добавления сахара. Эффект будет одинаково положителен и заметен.

Курага - естественное мочегонное средство, которое помогает быстро снять отеки. Всего несколько штучек в день помогают контролировать вашу отечность, а также благоприятно влияет на общее состояние организма.

Петрушка

Не стоит игнорировать и потребление зелени. Петрушка помогает выводить лишнюю жидкость из организма, которая может там образовываться из-за застоя солей. Лучше всего добавлять ее в салат либо можно потреблять ее отдельно. Это не только поможет снять отеки, но и очистит весь организм в целом.

Напомним,