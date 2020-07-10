Врачи рассказали, какие продукты помогут избавиться от отеков

10 июля 2020 11:30 Антонина Старовойт
Врачи рассказали, какие продукты помогут избавиться от отеков
Врачи рассказали, какие продукты помогут избавиться от отеков
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Отеки часто дают нам о себе знать после бурного застолья либо как следствие недосыпа.

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В любом случае, они часто могут мешать и создавать не самый эстетичный внешний вид. Однако, исправить это весьма легко. Достаточно всего лишь пересмотреть ваш рацион питания и добавить следующие продукты. 

Черешня

В летнее время черешня - универсальная ягода, которая помогает эффективно справиться с отеками. Помимо этого, ягода обладает отличным мочегонным средством. Соответственно, жидкость не будет точно застаиваться внутри вас. 

Черная смородина 

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Потреблять черную смородину для снятия отеков можно двумя способами. Вы можете либо есть по 100 грамм чистой ягоды, либо отварить компот без добавления сахара. Эффект будет одинаково положителен и заметен. 

Курага

Курага - естественное мочегонное средство, которое помогает быстро снять отеки. Всего несколько штучек в день помогают контролировать вашу отечность, а также благоприятно влияет на общее состояние организма. 

Петрушка

Не стоит игнорировать и потребление зелени. Петрушка помогает выводить лишнюю жидкость из организма, которая может там образовываться из-за застоя солей. Лучше всего добавлять ее в салат либо можно потреблять ее отдельно. Это не только поможет снять отеки, но и очистит весь организм в целом.  

Напомним, 

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