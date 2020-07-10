Врачи рассказали, какие продукты помогут избавиться от отеков
Отеки часто дают нам о себе знать после бурного застолья либо как следствие недосыпа.
Черешня
В летнее время черешня - универсальная ягода, которая помогает эффективно справиться с отеками. Помимо этого, ягода обладает отличным мочегонным средством. Соответственно, жидкость не будет точно застаиваться внутри вас.
Черная смородина
Курага
Курага - естественное мочегонное средство, которое помогает быстро снять отеки. Всего несколько штучек в день помогают контролировать вашу отечность, а также благоприятно влияет на общее состояние организма.
Петрушка
Не стоит игнорировать и потребление зелени. Петрушка помогает выводить лишнюю жидкость из организма, которая может там образовываться из-за застоя солей. Лучше всего добавлять ее в салат либо можно потреблять ее отдельно. Это не только поможет снять отеки, но и очистит весь организм в целом.
Напомним,