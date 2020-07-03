Как справиться со вздутием живота: ТОП-4 продукта

3 июля 2020 17:00 Антонина Старовойт
Как справиться со вздутием живота: ТОП-4 продукта
Как справиться со вздутием живота: ТОП-4 продукта
pixabay.com

Вздутие живота - крайне неприятное состояние организма, которое может сопровождаться различными болями внутри желудка.

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Возникает вздутие чаще всего из-за появления внутри его различных раздражителей: вредоносных бактерий, кишечных палочек. Как же убрать неприятные ощущения? Предлагаем узнать просто сейчас. 

Корень имбиря

Корень имбиря налаживает работу пищеварения, а также выводит и успокаивает нижние отделы ЖКТ. Он поддерживает здоровую микрофлору, укрепляет стенки кишечника, повышает усвояемость питательных веществ. ⠀

Базилик

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Базилик - ваше спасение от метеоризмов и различных запоров. Секция помогает также наладить пищеварение. Врачи рекомендуют есть базилик практически в каждом блюде. Особенно важно добавлять его салат. 

Мускатный орех 

Мускатный орех - отличное средство, помогающие справиться с расстройствами желудка. Однако есть его нужно в меру. Лучше всего добавлять орех в десерт либо суп. Он сможет придать блюду более яркий вкус и вместе с тем защитит вас от многих проблем. 

Петрушка

Возьмите себе за привычку добавлять петрушку в различные салаты. Также важно ей посыпать супы, овощи. Зелень помогает справляться с неприятными ощущениями в ЖКТ, а также ускоряет метаболизм. 

Напомним, 

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