Как справиться со вздутием живота: ТОП-4 продукта

Вздутие живота - крайне неприятное состояние организма, которое может сопровождаться различными болями внутри желудка.

Корень имбиря

Корень имбиря налаживает работу пищеварения, а также выводит и успокаивает нижние отделы ЖКТ. Он поддерживает здоровую микрофлору, укрепляет стенки кишечника, повышает усвояемость питательных веществ. ⠀

Базилик

Возникает вздутие чаще всего из-за появления внутри его различных раздражителей: вредоносных бактерий, кишечных палочек. Как же убрать неприятные ощущения? Предлагаем узнать просто сейчас.

Мускатный орех

Базилик - ваше спасение от метеоризмов и различных запоров. Секция помогает также наладить пищеварение. Врачи рекомендуют есть базилик практически в каждом блюде. Особенно важно добавлять его салат.

Мускатный орех - отличное средство, помогающие справиться с расстройствами желудка. Однако есть его нужно в меру. Лучше всего добавлять орех в десерт либо суп. Он сможет придать блюду более яркий вкус и вместе с тем защитит вас от многих проблем.

Петрушка

Возьмите себе за привычку добавлять петрушку в различные салаты. Также важно ей посыпать супы, овощи. Зелень помогает справляться с неприятными ощущениями в ЖКТ, а также ускоряет метаболизм.

Напомним,